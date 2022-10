https://sputniknews.lat/20221006/viajera-argentina-que-recorre-rusia-a-los-extranjeros-que-vienen-las-puertas-se-nos-abren-1131237038.html

Viajera argentina que recorre Rusia: "A los extranjeros que vienen, las puertas se nos abren"

Una viajera argentina que reside en el País Vasco, María Taurizano, recorrió Rusia de extremo a extremo a bordo del Transiberiano, "el ferrocarril más largo... 06.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-06T22:28+0000

2022-10-06T22:28+0000

2022-10-06T22:29+0000

internacional

argentina

rusia

🧭 destinos

occidente

viaje

sociedad

transiberiano

Una nación completamente distinta a la pintada por la propaganda occidental. Es lo que descubrió María Taurizano, quien acaba de recorrer Rusia a bordo del Transiberiano, "el ferrocarril más largo del mundo", con 10.000 kilómetros de longitud. Ha pasado casi una semana viajando en la clase más económica del tren, donde pudo hablar con muchísima gente rusa, además de visitar numerosas ciudades. "Hace mucho tiempo que soy la María que viaja, porque me dedico a viajar por todo el mundo. Hace poco menos de tiempo que me enamoré profundamente de la cultura rusa, del idioma ruso, y deseaba hacer este viaje de Transiberiano de Moscú a Vladivostok", afirmó Taurizano.Tenía esta idea desde ya hace un par de años, pero llegó la pandemia y Rusia estaba cerrada para el turismo. Cuando terminó la emergencia sanitaria, decidió seguir con su plan, sin embargo entonces surgieron opiniones como las de los "rusos malos".La viajera señaló que enfrentó dificultades impuestas por Occidente, no por Rusia."Antes era muy fácil reservar un vuelo para venir a Rusia, y ahora se hace más complicado porque hay que hacer una escala en otro lugar del mundo, pero es posible. (...) Hay muchísimos países que se conectan con Rusia [aparte de Europa]. Cuando te pones a buscar los boletos, la gente siempre recurre a lo más tradicional, a Occidente. Pero hay otros medios, hay otros caminos. Encuentras que puedes llegar a Rusia por Turquía, que es más tradicional en este momento, pero puedes venir también por otros países; por ejemplo, por Armenia. Así que escalas son normales, no es nada del otro mundo. Y se puede venir tranquilamente.Otros problemas que enfrenta un extranjero para visitar el país es que debe contar con la moneda rusa, los rublos. Taurizano anotó que, sin embargo, eso también tiene solución. "No necesitas traer una tarjeta de crédito, puedes venir con dinero en efectivo y, como turista, puedes recurrir a casas de cambio o a un banco con el pasaporte, donde te cambiarán el dinero que necesitas para viajar en rublos rusos", explicó la argentina.A la pregunta sobre cómo se siente un extranjero en Rusia, contestó de una manera sencilla:"Mucho mejor de lo que uno espera. Porque pensábamos que los rusos no van a querer nuestros euros —yo trabajo en Europa y vengo con euros— o que será difícil cambiarlos. Pues nada que ver. Totalmente con la misma diplomacia, respeto y seriedad como en otros tiempos. Ningún problema para ir a un banco o una casa de cambio, ningún 'vamos a pagar menos porque son euros'", enfatizó. Lo mismo sucede, según Taurizano, con los viajes. La viajera fácilmente recibió sus boletos para viajar en tren, se encontró con la gente, que la recibió "con todo el calor". Acogimiento, curiosidad —con esas palabras describió sus impresiones, añadiendo que en todo momento la hacían sentir bienvenida y no había ningún tipo de descontento."No sentimos un rechazo por venir de Occidente. Además, encontramos una gran tranquilidad dentro de un pueblo ruso en cuanto a la situación que se está viviendo", expuso.En comparación con Europa, la situación en Rusia se ve absolutamente distinta para Taurizano.La viajera destacó que en el tren hablaba con mucha gente y notó solo convencimiento y apoyo al Gobierno."En ningún momento, en todo el viaje en tren, escuchamos rechazo al camino que está tomando Rusia en estos momentos, sino todo lo contrario: una seguridad muy grande de que lo que se está haciendo, se está haciendo bien", manifestó Taurizano tras mostrarse impresionada por el hecho de que "ese tren siempre llega al horario que tiene que llegar (sin) demorar ni un minuto más (o) salir ni un minuto después de la hora establecida".Al escuchar diferentes voces y opiniones, la viajera sudamericana hizo la conclusión de que hay una libertad de opinión, expresión y elección sobre qué medios escuchar, cosa que no le pasa en Europa, donde "ya no se puede mirar medios rusos como Sputnik, Pervi Kanal (Canal Uno), RT o hasta melodramas rusos".

argentina

occidente

transiberiano

