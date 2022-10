https://sputniknews.lat/20221007/elon-musk-tambien-tiene-una-solucion-para-aliviar-las-tensiones-entre-china-y-taiwan-1131292196.html

Elon Musk también tiene una solución para aliviar las tensiones entre China y Taiwán

El magnate y dueño de Tesla, Elon Musk, hizo mucho ruido en la red al publicar su propuesta de paz para Ucrania. La polémica duró varios días e incluso... 07.10.2022, Sputnik Mundo

Ahora Elon Musk propuso un plan para resolver las tensiones entre China y Taiwán. En una entrevista para el medio británico Financial Times, aseguró que la solución es convertir a Taiwán en un distrito administrativo especial de China, tal y como lo es Hong Kong.El empresario confió en que la planta de Tesla en Shanghái, de donde sale entre el 30 y el 50% de la producción total de la empresa, siga abasteciendo, al menos, a sus clientes en China, y agregó que no solo su marca se vería afectada. "Apple estaría en un problema muy serio, eso es seguro", dijo el empresario de origen sudafricano.El hombre más rico del mundo recordó que Pekín desaprobó su reciente lanzamiento en Ucrania de Starlink (el sistema de comunicaciones por satélite de SpaceX), en medio de la operación militar especial de Rusia, y agregó que se le pidió que prometiera no vender el servicio en China.Dice que Biden ya está viejo para reelegirse Además, Elon Musk afirmó que el presidente de Estados Unidos ya es demasiado viejo para reelegirse en el cargo. Lamentó que el líder norteamericano no invitara "deliberadamente" a Tesla a una reunión en la Casa Blanca dedicada a los coches eléctricos.Asimismo, indicó que a pesar de que antes se definía como demócrata, ahora concuerda más con posicionamientos republicanos. Añadió que, pese a sus diferencias con Donald Trump, no lo odia.

