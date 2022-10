https://sputniknews.lat/20221007/moscu-rechaza-la-resolucion-del-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu-sobre-rusia-1131295166.html

Moscú rechaza la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Rusia

Moscú rechaza la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Rusia

La Federación de Rusia resueltamente rechaza la resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)... 07.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-07T21:11+0000

2022-10-07T21:11+0000

2022-10-07T21:11+0000

Este viernes, durante la 51 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y por iniciativa de 26 países de la Unión Europea, se aprobó una resolución sobre la situación de derechos humanos en la Federación de Rusia."Rusia, resueltamente, rechaza la resolución adoptada hoy y las falsas acusaciones que contiene, ignorará el mecanismo especial del Consejo de Derechos Humanos establecido y rechaza cooperar con él", se lee en el comunicado.La resolución se basa en las bien conocidas insinuaciones acerca de la "persecución" de representantes de la sociedad civil, "activistas y defensores de derechos humanos" y minorías sexuales en Rusia, señala el ministerio. Las "preocupaciones" enlistadas en el proyecto no reflejan el estado real de lo que sucede y no puede servir como base para crear el puesto de relator especial para Rusia del CDHONU, el cual es el producto final del documento antirruso, apuntó el Ministerio de Exteriores.Se resalta el hecho significativo que de 47 estados que integran el Consejo, 30 países rechazaron apoyar el documento preparado por la UE —casi dos terceras partes de la composición de este organismo."Al mismo tiempo, continuaremos defendiendo nuestras prioridades en el CDH, la principal de las cuales fue y seguirá siendo el fortalecimiento de una actitud constructiva, diálogo internacional equitativo para la promoción y protección de los derechos humanos. Estamos convencidos de que la principal tarea del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es asegurar el compromiso a valores humanos universales, y no a los intereses momentáneos de un pequeño círculo de élites políticas occidentales", declaró el ministerio.

