"No fue un accidente": las misteriosas estatuas de Pascua están en peligro por incendios silvestres

El 3 de octubre, muchas figuras, construidas por una tribu polinesia aproximadamente entre los siglos XIII y XVII, fueron gravemente dañadas por el incendio forestal en el parque nacional Rapa Nui. El alcalde de la Isla de Pascua, Pedro Edmunds Paoa, cree que el fuego fue provocado por alguien y "no fue un accidente".La subsecretaria de Patrimonio Cultural de Chile, Carolina Pérez, aseguró que aún no queda claro cuántas figuras de piedra tallada fueron dañadas por el incendio, ya que el parque Rapa Nui cuenta con más de 1.000 estatuas moai. Además, al comentar el hecho, el director de la comunidad Ma'u Henua, Ariki Tepano, estimó que los daños son "irreparables", confirmando que el fuego dejó una huella carbonizada sobre ellos.También fue afectada la zona alrededor del volcán Rano Raraku, que forma parte del patrimonio mundial de la Unesco. Allí se encuentran cientos de las figuras moai.Las estatuas son objeto de discusión de los científicos alrededor del mundo. Aún no está claro el origen de las más grandes figuras que pesan 74 toneladas métricas y miden 10 metros de altura.

