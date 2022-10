https://sputniknews.lat/20221007/viajera-argentina-recorre-rusia-de-punta-a-punta-luchar-contra-este-pais-es-una-mision-imposible-1131286369.html

Viajera argentina recorre Rusia de punta a punta: "Luchar contra este país es una misión imposible"

Viajera argentina recorre Rusia de punta a punta: "Luchar contra este país es una misión imposible"

Una nación completamente distinta a la pintada por la propaganda occidental. Es la que descubrió María Taurizano, argentina residente en el País Vasco, quien... 07.10.2022, Sputnik Mundo

Un viaje de casi una semana que hizo en la "clase más económica del tren", donde pudo hablar con "muchísima gente" rusa de a pie, además de visitar numerosas ciudades."En ningún momento en todo el viaje en tren escuchamos rechazo al camino que está tomando Rusia en estos momentos, sino todo lo contrario: una seguridad muy grande de que lo que se está haciendo se está haciendo bien", manifestó Taurizano, al mostrarse impresionada por el hecho de que "ese tren siempre llega al horario que tiene que llegar", sin "demorar ni un minuto más", ni tampoco "salir ni un minuto después de la hora establecida"."Eso me hace pensar que luchar contra Rusia es una misión imposible, porque el pueblo ruso es un Ejército, porque funciona como tal, tan organizado. Todas las cosas funcionan, y no sólo en Moscú o en San Petersburgo, sino a lo largo de los 10.000 kilómetros", manifestó la autora de la web 'María la que viaja', un espacio donde comparte sus experiencias turísticas.Taurizano subrayó que en ningún momento vaciló en visitar Rusia, pese al surgimiento de "todo esto de no venir a Rusia, odiar a los rusos, que son malos"."Tengo la posibilidad de elegir los medios que quiero escuchar, y además, conozco la historia rusa. Por supuesto, no creo en todo lo que dicen los medios occidentales y sé que no es peligroso venir a Rusia de antemano", subrayó, al indicar que su viaje volvió a evidenciar las mentiras de la prensa hegemónica.En este último contexto, resaltó también la amabilidad de los rusos hacia los huéspedes extranjeros, a pesar de la propaganda negra en contra del gigante euroasiático y su pueblo.

