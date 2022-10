https://sputniknews.lat/20221010/a-rusia-no-le-dejaron-otra-opcion-un-analista-serbio-revela-el-porque-de-los-ataques-en-ucrania-1131355365.html

"A Rusia no le dejaron otra opción": un analista serbio revela el porqué de los ataques en Ucrania

Tras el atentado en el puente de Crimea y los sabotajes en los gasoductos de Nord Stream 1 y 2, Rusia está entre la espada y la pared porque debe responder al... 10.10.2022, Sputnik Mundo

El politólogo recordó que hasta ahora los militares rusos no han guerreado con la intensidad que lo suele hacer EEUU en otros países, no atacaron infraestructuras, no bombardearon objetivos civiles y en respuesta recibieron una serie de ataques terroristas, atentados y provocaciones por parte de los servicios especiales ucranianos."Ellos [los militares rusos] intentaron todo. Hay pruebas de que Rusia ya estaba dispuesta a un acuerdo de paz con Ucrania a principios de abril, estaban dispuestos a cesar la operación y establecer la línea de demarcación tal y como estaba al principio de la operación militar para que Crimea siguiera siendo parte de Rusia y Ucrania renunciara a las aspiraciones y ambiciones de la OTAN y fuera neutral. Los rusos estaban preparados para esto, pero Boris Johnson fue a Kiev y tanto en su nombre como en el del Estado profundo de Washington literalmente desbarató tales planes. Entonces quedó claro para los rusos que era imposible hacer la paz porque ni Kiev ni sus dueños estaban interesados en ella", explicó el analista político.Pavic aseguró que lo demuestran en repetidas ocasiones las declaraciones de Kiev, Washington, Bruselas y Londres cuando hablan sobre la derrota de Rusia como única opción.Al comentar si Ucrania estaba preparada para afrontar las consecuencias provocando a Rusia, el politólogo detalló que a Kiev se le preguntó poco o nada y cree que no fue la voluntad de Zelenski sino los planes de las élites, los anglosajones."Cuando toman las decisiones claves no le preguntan a Zelenski. Puede estar de acuerdo, lo que probablemente hizo, al igual que los dirigentes que le rodean, pero no tiene poder de veto sobre esas decisiones si es Washington quién las toma. Los ucranianos podrían decir: espera, esto tendrá enormes consecuencias para nosotros. Pero a Washington no le importa en absoluto", explicó Pavic.El principal objetivo de Occidente, según las conclusiones del experto, es el cambio de poder en Moscú y luego en Pekín para eliminar a los dos únicos centros mundiales que pueden oponerse al mundo unipolar.

