AMLO comenta el acuerdo con Rusia en materia espacial: "No tiene propósito de espiar a nadie"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó el Acuerdo entre México y Rusia sobre cooperación en la exploración y utilización del espacio... 10.10.2022, Sputnik Mundo

"Es un acuerdo que se firmó el año pasado en septiembre antes de la guerra entre Rusia y Ucrania y ahora se está haciendo un escándalo porque se habla que México está permitiendo satélites rusos puedan ser utilizados para espiar espacio aéreo mexicano y de América del Norte", respondió a la pregunta de la corresponsal de Sputnik."Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación", aclaró tras las acusaciones de algunos expertos y medios como Infobae de que el sistema de satelites ruso Glonass podría ser utilizado para "monitoreo amplio con fines políticos y militares".Además, el presidente de México indicó que las acusaciones de este tipo se dan en medio de la carrera electoral en EEUU."Yo creo que las cosas van a mejorar mucho una vez que pasen las elecciones en EEUU, tengo esta confianza que va a haber más propaganda de buenos y malos y ojalá no escalen las agresiones y luego se serenen las cosas y se llegue a la paz", prosiguió.López Obrador insistió en la postura de neutralidad en el conflicto entre Rusia y Ucrania y su propuesta de paz que el canciller de México, Marcelo Ebrard, presentó en su nombre ante la ONU.El 8 de octubre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó una ley que ratifica un acuerdo intergubernamental con México sobre la cooperación para investigar y usar el espacio ultraterrestre con fines pacíficos, según el decreto presidencial publicado en el portal oficial ruso de información legal. El mismo documento fue ratificado por la Cámara Alta del parlamento ruso el día 4 de octubre.Sin embargo, en un informe oficial publicado el día 8 de octubre, el Gobierno de México aseguró que "el Acuerdo se encuentra en proceso de aprobación y no ha entrado en vigor, tanto en México como en Rusia. En este último caso, es necesario el visto bueno del Consejo de la Federación Rusa (Cámara Alta); la firma del presidente de Rusia; y finalmente su publicación oficial", lo que realmente ya había sucedido.El Gobierno de México también subrayó que "el documento suscrito no contempla acciones relacionadas con el sistema Glonass ni existe previsión de que pudiera ser incluido en un futuro cercano", mientras el artículo 3 del Acuerdo "Áreas de cooperación" establece que "la cooperación podrá desarrollarse en las áreas siguientes": d) navegación por satélite y teconologías y servicios asociados a ésta".La agencia Sputnik solicitó información a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para aclarar este punto.El acuerdo fue firmado el 28 de septiembre de 2021 y crea una base jurídica y contractual para desarrollar la cooperación ruso-mexicana en la esfera.

