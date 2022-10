https://sputniknews.lat/20221010/el-gas-se-convierte-en-la-manzana-de-la-discordia-entre-los-paises-de-la-ue--1131365119.html

El gas podría convertirse en la manzana de la discordia entre los países de la UE

El gas podría convertirse en la manzana de la discordia entre los países de la UE

El precio del gas en Alemania podría volver a elevarse para finales de noviembre ante un descontento social ante los bloqueos que la Unión Europea ha impuesto... 10.10.2022

"Quien calla hoy se congela mañana", fue una de las consignas que los manifestantes en Berlín usaron al salir a las calles para protestar en contra de las sanciones a Rusia, sanciones que han generado que el precio del gas se eleve hasta 10 veces más. En un hogar donde antes se acostumbraba a pagar 143 euros mensuales, ahora se enfrentan a tarifas de entre 700 y 1.515 euros, una tendencia que podría agravarse. Con el paso del otoño y la llegada del invierno a Europa, los precios del gas tenderán a elevarse, señaló en entrevista con Sputnik José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM. Esto no solo se traducirá en un golpe al bolso de los ciudadanos, sino también podría aumentar las tensiones que ya existen entre los países del bloque, indicó el experto. "Realmente se ve una enorme presión en la Unión Europea, de manera particular en Alemania, donde hay una enorme preocupación en el sentido de que ya cuando comiencen a prenderse las calefacciones centrales, esto será la última semana de noviembre, pues estaremos viendo un fuerte incremento en los energéticos, el gas de manera particular, hacia los hogares", indicó. De acuerdo con Martínez Cortés, las tensiones entre los países miembros de la UE comenzaron desde mayo pasado cuando se lanzó el Plan Bruselas, dentro del cual se buscó ahorrar el 15% del gas para reducir sus precios; sin embargo, esto, dijo, fracasó. Por ejemplo, España advirtió desde un inicio que imponer sanciones a Rusia no tendría el mismo efecto para economías de alta renta como Francia y Alemania, en relación con economías de medio alcance como España y Portugal. Asimismo, el académico aseveró que las decisiones que tomadas por la Unión Europea tiene un viraje hacia el G7, conformado actualmente por Canadá, Japón, Estados Unidos y tres países de la UE: Italia, Francia y Alemania. El analista previó que conforme el avance del otoño y entrada del invierno en Europa Occidental, se rompan algunos acuerdos hechos en el marco de la UE, pues las implicaciones de sus decisiones no están teniendo el mismo eco dentro de sus países miembros. El fracaso del Plan Bruselas, la reciente decisiones de la OPEP+ de reducir la producción de petróleo y la escalada del precio en los energéticos a nivel internacional serán los factores que muy posiblemente lleven a varios países miembros de la UE a dar un paso a lado de las sanciones en contra de Rusia. El país que tiene mayores posibilidades de deslindarse de las sanciones antirrusas de la UE es Alemania, así como Lituania, Letonia, Hungría y Polonia, países cuyo consumo de gas depende en buena medida del gas ruso.

