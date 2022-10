https://sputniknews.lat/20221010/las-lanas-de-uruguay-una-industria-que-vuela-alto-1131372025.html

Las lanas de Uruguay, una industria que vuela alto

El Programa de Agricultura Regenerativa Nativa, que llevan a cabo 10 establecimientos lanero en Uruguay, recibió en septiembre de 2022 el importante galardón de Acción Climática en la Semana de la Moda de Milán Gabriela Bordabehre, de la estancia La Soledad, recibió el premio y contó a Zona Violeta su experiencia.

Gabriela Bordabehre trabaja en el campo desde hace varias décadas. Allí planeó su vida junto a su esposo, pero él falleció, a pesar de lo cual, ella, de 39 años, decidió seguir con el proyecto y sacó adelante a sus dos hijos y con la ayuda de sus compañeros, logró el reconocimiento internacional.Sus abuelos llegaron a Uruguay a inicios del siglo XX huyendo de la Primera Guerra Mundial. Se instalaron en Tacuarembó, a 400 kilómetros de Montevideo, la capital nacional. Compraron un campo y comenzaron la producción ganadera y lanera.Con el premio otorgado en Milán, comienza un proyecto a cuatro años por el cual la marca Gucci recibirá 50 toneladas de lana fina por año a partir de 2023, y se pagará a un precio superior al habitual, que percibirán entre 15 y 20 establecimientos uruguayos."Comenzamos a transitar un proyecto que va a durar cuatro años, donde lo principal es tener un predio sustentable, donde se cuida el medio ambiente, lo que veníamos haciendo. Se cuida la biodiversidad, se pone mucho énfasis en el bienestar animal y el cuidado de nuestra gente. Eso es muy clave", relató Gabriela."Para nosotros es un tremendo desafío que manejaremos con técnicos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Y vamos a ser alrededor de 15 productores que exportaremos lana a la empresa Gucci", explicó al relatar cómo surgió el reconocimiento internacional.Gabriela sigue su día a día sin que todo altere su rutina de comenzar a las seis de la madrugada, y terminar poco después de que se oculta el sol. Sus hijos, una ingeniera agrónoma, al igual que ella, y el otro veterinario, se perfilan a seguir la tradición de trabajar en el campo.“El orgullo más grande que sentí fue poder representar a mi país, Uruguay, a las mujeres especialmente. Y en mi lugar a la gente de campo que no son una cara visible pero son los que el día a día le ponen el hombro a nuestro país. Fue una emoción enorme pensar en quienes me habían precedido a mí en mi trabajo”, concluyó.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

