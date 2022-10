https://sputniknews.lat/20221011/kremlin-eeuu-ya-esta-atascado-en-el-conflicto-de-ucrania-1131395299.html

Kremlin: EEUU "ya está atascado" en el conflicto de Ucrania

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que EEUU ya está involucrado de lleno en el conflicto de Ucrania. 11.10.2022

Además, indicó que el suministro de sistemas de defensa antiaérea por parte de EEUU no hará más que alargar el conflicto y hacerlo más doloroso para Ucrania, mientras que no hará nada para cambiar los objetivos de la operación militar especial de Rusia. Al ser preguntado sobre la propuesta del expresidente de los Jefes del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos Michael Mullen, quien dijo que se debe hacer todo lo posible para entablar un proceso de negociación entre Rusia y Ucrania, el portavoz del Kremlin puso en duda que la Administración actual en EEUU preste atención a tales recomendaciones."No sabemos hasta qué punto la actual Administración y los actuales jefes militares estadounidenses escuchan a sus antiguos colegas. No lo sabemos. Hasta ahora hemos escuchado declaraciones oficiales de la actual Administración y de los actuales militares sobre su intención de seguir suministrando armas y de prolongar realmente este conflicto, haciéndolo lo más doloroso posible para la parte ucraniana. Hasta ahora vemos esta intención de facto", señaló. El portavoz del presidente ruso también comentó la cumbre del G7 planificada para el 11 de octubre. De acuerdo con él, está previsto que apunte a la intensificación del conflicto. "Ya se han anunciado más suministros de armas a Kiev por parte de varios países, así que, por supuesto, lo vigilaremos todo de cerca. La actitud en vísperas de esta cumbre se entiende bien, es bien previsible, la confrontación continuará", aseveró Peskov.Otro tema sobre el cual comentó el portavoz del Kremlin han sido los medios occidentales que hacen la vista gorda ante los crímenes perpetrados por el régimen de Kiev, mientras que se centran en acusar y condenar a Rusia. El portavoz concluyó que el objetivo de Rusia no es infligir el máximo daño, sino lograr sus objetivos con pérdidas mínimas. "Lo más importante para nosotros es no empeorar las cosas para nadie. Buscamos lo mejor para nosotros, por lo que tenemos que alcanzar nuestros objetivos de forma eficiente y eficaz, que es exactamente lo que está ocurriendo", resumió.

