La fiesta católica más masiva de Brasil esquiva por poco la campaña electoral

RÍO DE JANEIRO (Sputnik)

Más de 2,5 millones de personas llenaron las calles de Belém durante el fin de semana en las diversas procesiones y eventos en homenaje a la Virgen de Nazaré, la patrona de la ciudad. Una de esas romerías es fluvial, recorre la bahía de Guajará, que baña la ciudad. En uno de los barcos estaba el presidente Jair Bolsonaro.No era un barco cualquiera, sino la embarcación de la Marina que cada año traslada la imagen peregrina de la virgen. Bolsonaro no hizo ningún discurso, pero colgó imágenes en sus redes sociales, lo que bastó para que le llovieran críticas por la politización de un acto religioso.La Archidiócesis de Belém, responsable de todos los festejos, emitió un comunicado desmarcándose y diciendo que aunque cualquier ciudadano puede participar, Bolsonaro no había sido invitado. También se criticó "cualquier utilización de carácter político o partidario" de las actividades.El alcalde de Belém, Edmilson Rodrigues, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), dijo que la fe de todos los paraenses no podría "ser secuestrada por una candidatura a la presidencia", y el gobernador de Pará, Helder Barbalho, resaltó que ningún político tiene derecho a "apropiarse del Círio".'Márketing' políticoBarbalho, aliado del candidato izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, invitó al expresidente (2003-2011) a la fiesta religiosa, pero éste declinó la oferta para evitar ser acusado de hacer "'márketing' político", según recoge la prensa local. Sí estuvo presente su esposa, Rosangela da Silva, Janja, que afirmó estar en la ciudad para "pagar promesa", dar gracias porque no hubo sobresaltos en la primera vuelta de las elecciones.Los intentos de politización de la fiesta religiosa más importante del norte de Brasil se dan en el marco de una lucha cuerpo a cuerpo entre Lula y Bolsonaro por el voto religioso. A pesar de que los evangélicos (alrededor del 30% del electorado y mayoritariamente bolsonaristas) copan la mayoría de titulares, la mayoría de brasileños son católicos, y en este grupo Lula mantiene cierta ventaja.Para Bolsonaro, visitar el Círio de Nazaré buscaba reforzar el vínculo con esos electores, pero aparentemente el tiro salió por la culata. En uno de sus posts en las redes sociales, agradeció por estar en el "Sírio de Nazaré", un error ortográfico que aunque corrigió rápidamente, internet no le perdonó.

