https://sputniknews.lat/20221011/macri-se-sincera-en-un-nuevo-libro-un-segundo-gobierno-con-despidos-privatizaciones-y-mano-dura-1131417052.html

Macri se sincera en un nuevo libro: ¿un segundo gobierno con despidos, privatizaciones y mano dura?

Macri se sincera en un nuevo libro: ¿un segundo gobierno con despidos, privatizaciones y mano dura?

Un nuevo libro del expresidente argentino Mauricio Macri deja entrever sus aspiraciones a una reelección presidencial y sus prioridades en caso de salir... 11.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-11T21:54+0000

2022-10-11T21:54+0000

2022-10-11T21:54+0000

américa latina

mauricio macri

política

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108701/04/1087010454_0:0:2178:1225_1920x0_80_0_0_5f3b95880dcea05b4c7affab004f9f79.jpg

En medio de disputas internas de la coalición opositora Juntos por el Cambio, donde la dirigencia de la Unión Cívica Radical—miembro de la coalición— acusó al exmandatario de mantener un sistema de espionaje durante su Gobierno, el expresidente argentino Mauricio Macri publicó adelantos de su nueva publicación a través de Twitter.Se trata de su segundo libro, titulado Para qué: aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo y editado por Planeta, que se lanzará al público el 18 de octubre.De acuerdo a la propia sinopsis, la publicación biográfica de Macri hace un recorrido sobre su camino personal y las vivencias que condujeron al político a la Presidencia de Argentina. Pero, al igual que su libro anterior titulado Primer Tiempo (2021), el texto no incluirá críticas a su Gobierno.La nueva publicación del exmandatario anticipa cuáles son sus intenciones de ganar los próximos comicios de octubre de 2023. Entre ellas, la privatización de empresas públicas, despidos masivos, mayor apertura de importaciones, reformas en el plano laboral, sindical, previsional y fiscal y la limitación a las protestas, son algunos de los desvelos de Macri.De acuerdo a Página 12, el libro del exmandatario también promueve mayores libertades para las fuerzas de seguridad a la hora de reprimir manifestaciones. "No existe ninguna posibilidad de que continuemos asistiendo al triste espectáculo de fuerzas de seguridad que no actúan", expresa el texto.En materia económica, Macri defiende una "reducción drástica del gasto público" más profunda que la aplicada en su primer mandato. En el capítulo 25 del libro, Macri resume la manera de "dar un giro de 180 grados en materia de política económica" al país.En ese camino estaría una reducción de la plantilla de trabajadores estatales. Para Macri "cada ministerio, cada área, cada repartición pública deberá impulsar todas las reducciones que sean necesarias de manera urgente e inmediata".Además, un listado de empresas públicas "deberán pasar a ser gestionadas por el sector privado sin excepciones", o por el contrario, "ser eliminadas".Macri apuesta a "construir una economía abierta" y en ese sentido pretende "aprovechar las oportunidades" que hay en el mundo para los productos nacionales, "sin que esto se traduzca en subsidios".Por otra parte, el exmandatario busca "terminar de inmediato con legislaciones obsoletas en materia laboral, sindical, previsional y fiscal", algo que se ha adelantado en varias oportunidades por Juntos por el Cambio.Macri adelanta que el "segundo tiempo", como denomina a un eventual segundo gobierno suyo, "va a exigir mucho” de los argentinos y tendrá un Gobierno "más fuerte".El político adelantó que "su fortaleza requerirá que las reformas estructurales se sancionen en las primeras horas" del período, a diferencia del "gradualismo" que según él aplicó en su primer mandato y que, en la actualidad, definió como una "debilidad".

https://sputniknews.lat/20221005/macri-propone-que-argentina-sea-swinger-en-sus-relaciones-internacionales-1131207773.html

https://sputniknews.lat/20191209/que-deja-macri-despues-de-cuatro-anos-de-gobernar-argentina-1089582744.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

mauricio macri, política, argentina