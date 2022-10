https://sputniknews.lat/20221011/mineros-bolivianos-detonan-dinamitas-y-protestan-contra-administradora-de-pensiones-1131403560.html

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — Los mineros de la estatal Empresa Minera Huanuni protestan en La Paz con detonaciones de cartuchos de dinamitas contra la... 11.10.2022, Sputnik Mundo

Otro minero, que no se identificó por seguridad, lamentó que fueron gasificados por la Policía en su intento de ingresar con la manifestación al centro de la ciudad paceña.Unos minutos después se informó que los mineros tomaron el edificio de la COB por considerar que no defiende los intereses del sector."Reclamamos a la Gestora Pública. Son más de 40 años de aportes. No vamos a permitir esta situación y los trabajadores no avalamos este cambio", afirmó Ronald Mamani, en contacto con la radio Fides de La Paz.Los manifestantes retuvieron a algunos dirigentes de la COB y acusan al secretario ejecutivo Juan Carlos Huarachi de traidor.Los mineros de Huanuni también rechazan el decreto supremo 4783, que establece que las empresas públicas y entidades donde el Estado tiene mayoría accionaria deben transferir recursos al Tesoro de la Nación para proyectos de inversión y bonos.La anterior semana, los trabajadores de la estatal Empresa Minera Colquiri (EMC) también se movilizaron contra el decreto 4783, por considerar que atenta contra el funcionamiento y futuras inversiones de las mineras estatales.

