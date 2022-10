https://sputniknews.lat/20221012/amlo-sobre-peticion-de-que-zelenski-hable-ante-el-congreso-si-quieren-hacer-propaganda-no-afecta-1131435958.html

AMLO sobre petición de que Zelenski hable ante el Congreso: "Si quieren hacer propaganda, no afecta"

AMLO sobre petición de que Zelenski hable ante el Congreso: "Si quieren hacer propaganda, no afecta"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que será el poder Legislativo el encargado de decidir si se le da, o no, espacio al presidente de... 12.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-12T13:48+0000

2022-10-12T13:48+0000

2022-10-12T13:51+0000

américa latina

méxico

rusia

ucrania

volodímir zelenski

andrés manuel lópez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1131435811_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5dc90c2e37d994ead384c3c614797b6f.jpg

Al ser cuestionado sobre la solicitud de un representante del Congreso de Ucrania al presidente de la Cámara de Diputados de México, Santiago Creel, para que el mandatario Volodímir Zelenski transmita un mensaje, el presidente mexicano aseveró que esa decisión recae en el Legislativo. Sin embargo, recordó que su país tiene una política exterior en donde establece el principio de no intervención y la solución pacífica de las controversias. Además, señaló que si "quieren hacer propaganda" no afecta en nada al pueblo mexicano. Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano agregó que su gobierno se mantiene en un postura neutra ante el conflicto de Europa del Este. "No queremos involucrarnos, es neutralidad", dijo López Obrador tras hablar sobre el tema del acuerdo entre México y Rusia sobre cooperación en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos que reiteró no tiene fines de espionaje.

méxico

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, rusia, ucrania, volodímir zelenski, andrés manuel lópez obrador