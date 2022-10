https://sputniknews.lat/20221013/casi-el-60-de-los-moldavos-en-contra-de-la-adhesion-a-la-otan-1131473994.html

Casi el 60% de los moldavos en contra de la adhesión a la OTAN

Casi el 60% de los moldavos en contra de la adhesión a la OTAN

CHISINAU (Sputnik) — Casi el 60% de los ciudadanos de Moldavia no apoyaría el ingreso del país en al Alianza Atlántica, si la votación correspondiente se... 13.10.2022, Sputnik Mundo

Solo el 30,4% de los encuestados se pronunciaría a favor de la incorporación. El sondeo revela que el 1,4% de los habitantes no participaría en el plebiscito, mientras el 7,3% no pudo responder a la pregunta. Los demás encuestados no sabe qué es la Alianza Atlántica.La encuesta, realizada del 29 de septiembre al 11 de octubre por la empresa CBS-Research para el Instituto de Desarrollo e Iniciativas Sociales (IDIS) Viitoul, abarcó a 1.066 personas. El margen de error es de un 3 por ciento.Según la Constitución moldava, el país tiene un estatus neutral, pero desde 1994 coopera con la OTAN en el marco de un plan de asociación individual.En Chisinau funciona un centro de información de la Alianza Atlántica, y en diciembre de 2017 se abrió una oficina de enlace de la OTAN en la ciudad.

