El Kremlin: detienen a saboteadores que buscaban atacar el TurkStream

Varios saboteadores han sido detenidos por el intento de volar el TurkStream en territorio ruso, comunicó el portavoz presidencial ruso Dmitri Peskov a los... 13.10.2022, Sputnik Mundo

El portavoz no precisó el número exacto de las personas arrestadas.En una reunión operativa con miembros del Consejo de Seguridad el 10 de octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que Kiev había intentado volar una sección del sistema de gasoductos TurkStream.El 22 de septiembre, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso informó que impidió un ataque terrorista contra una instalación que suministra energía a Turquía y Europa, precisando que había detenido a cinco ciudadanos rusos.Asimismo, Europa no tiene prácticamente ninguna posibilidad de comprar gas ruso. El TurkStream es la única ruta fiable, por lo que Putin sugirió a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que construyera un centro de gas, informó Peskov. Añadió que ahora Europa está condenada a comprar gas licuado a precios exorbitantes a los estadounidenses. Mientras tanto, el TurkStream sigue siendo la única ruta fiable. No obstante, el portavoz agregó que Rusia no tiene ahora prácticamente ningún contacto con Europa en relación con el suministro de gas.Aun así, el gasoducto TurkStream no sustituirá al Nord Stream debido a que las capacidades de estos son diferentes, detalló. Putin había dicho anteriormente que Rusia podría desplazar el tránsito de gas de Nord Stream a la región del mar Negro y a Turquía.Además, los detalles de un centro de distribución de gas en Turquía deben resolverse con los posibles compradores del sur de Europa, que serán objeto de nuevas discusiones, aclaró Peskov.

