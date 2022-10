https://sputniknews.lat/20221013/la-leccion-de-la-crisis-de-los-misiles-las-potencias-siempre-protegeran-sus-fronteras-1131471890.html

La lección de la Crisis de los Misiles: las potencias siempre protegerán sus fronteras

La lección de la Crisis de los Misiles: las potencias siempre protegerán sus fronteras

MONTEVIDEO (Sputnik) — La Crisis de los Misiles, que cumple esta semana 60 años, es un ejemplo de un axioma en geopolítica, más patente hoy que nunca: ninguna... 13.10.2022

La Crisis de los Misiles, conocida en Cuba como Crisis de Octubre, fue una escalada drástica de la tensión en plena Guerra Fría entre las potencias nucleares, EEUU y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), luego de que la inteligencia estadounidense descubriera que Moscú había instalado en territorio cubano cohetes de alcance intermedio con ojivas nucleares.La crisis se prolongó del 14 al 28 de octubre de 1962, cuando se anunció un acuerdo para el desmantelamiento y traslado de vuelta a la URSS de los misiles balísticos de alcance medio R-12 y R-14.EEUU tenía desde 1958 instalados ya misiles en Italia y en Turquía, este último país muy cercano a la URSS. Como parte del acuerdo, Washington se comprometió a retirar esas armas y a no invadir militarmente a Cuba.Conflicto en UcraniaBayardi, ministro durante la segunda administración del centroizquierdista Tabaré Vázquez (2015-2020), recordó que cuando se disolvió la Unión Soviética, hubo un acuerdo con EEUU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de que Rusia iba a respetar la reunificación de Alemania a cambio de que Occidente no avanzara hacia el este."Este compromiso fue violentado en los 90: se van incorporando países próximos a Rusia a la OTAN y a la Unión Europea, y se va a seguir extendiendo después durante los siguientes gobiernos. Rusia siempre manifestó oposición y en esta última etapa se planteó el ingreso de Ucrania. Luego del golpe de Estado del 2014 en Kiev, [Volodímir] Zelenski manifiesta abandonar el Acuerdo de Budapest, que garantizaba la neutralidad de Ucrania sin armamento nuclear, esto lleva a que Rusia entienda que era una agresión a su seguridad así como lo vio EEUU en la Crisis de los Misiles, y se desencadenó a partir de febrero [de este año] la operación de Rusia", explicó.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores ruso publicó una serie de propuestas a la OTAN sobre garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, instaba a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas atómicas fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, planteaba a la alianza atlántica que volviera a las posiciones de 1997, se comprometiera a frenar la expansión del bloque hacia el este y excluyera el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, sobre todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este.El 24 de febrero, Putin anunció el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania afirmando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

