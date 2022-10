https://sputniknews.lat/20221013/queen-lanza-una-cancion-perdida-grabada-con-su-difunto-lider-freddie-mercury-1131478593.html

Queen lanza una canción perdida grabada con su difunto líder Freddie Mercury

Queen lanza una canción perdida grabada con su difunto líder Freddie Mercury

MOSCÚ (Sputnik) — La banda de rock británica Queen publicó este jueves "Face It Alone", una canción perdida, que fue grabada hace 34 años con la voz de su... 13.10.2022, Sputnik Mundo

El baterista Roger Taylor, por su parte, agregó que esta canción "es una pequeña joya"."Es maravillosa, un verdadero descubrimiento. Es una pieza muy apasionante", enfatizó.Según el sitio web, la canción fue grabada en 1988 durante las sesiones del álbum "The Miracle" (1989). Está previsto el relanzamiento del álbum, que incluirá "Face It Alone" y grabaciones de las conversaciones de la banda en el estudio.La banda de rock británica Queen saltó a la fama a mediados de la década de 1970 y se convirtió en una de las bandas más exitosas en la historia de la música rock y ganadora de numerosos premios.

