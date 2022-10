https://sputniknews.lat/20221014/dia-mundial-de-la-alimentacion-sin-acuerdos-el-hambre-y-las-especulaciones-crecen-1131526818.html

Día Mundial de la Alimentación: "Sin acuerdos, el hambre y las especulaciones crecen"

La FAO alerta sobre el aumento del hambre en el mundo y pide renovar el pacto alimentario entre Rusia, Ucrania y Turquía, que vence en noviembre.

Cada cuatro segundos muere una persona de hambre en el mundo. El drama se ha agravado por la pandemia, el cambio climático y la crisis internacional.El pacto alimentario alcanzado en julio por Naciones Unidas con Rusia, Ucrania y Turquía para suministrar granos y fertilizantes a los mercados internacionales está a punto de expirar. Esto genera preocupación y señales de alerta sobre el avance del hambre en el mundo.El acuerdo establecía la obligación de la ONU de remover varias restricciones a las exportaciones de productos agrícolas y fertilizantes rusos hacia los mercados internacionales. Y además pautas para la salida de productos agrícolas de Ucrania desde los puertos del mar Negro; pero Moscú denunció que el memorando todavía no funciona como se esperaba."No renovar esto puede provocar que en un año existan entre 13 y 20 millones más de personas con hambre", aseguró el experto.En la actualidad, 3.100 millones de personas de todo el mundo no pueden permitirse una alimentación sana; y otros 828 millones se acuestan con hambre cada día.Este domingo 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Desde la FAO se aboga para que se refuerce la voluntad de trabajar juntos para que nadie se quede atrás.El entrevistado también se refirió al impacto de la pandemia de COVID-19 y a los fenómenos meteorológicos extremos que perturban la producción de alimentos."Hay un problema estructural que debe resolverse. Hay quienes dicen que de las crisis salen millonarios", señaló.El costarricense habló además del impacto de la crisis internacional en América Latina y de la revisión del relacionamiento entre los gobiernos y los productores agroalimentarios."Muchos no consumen lo que producen y no se utiliza el suelo de forma adecuada", destacó.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

