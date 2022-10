https://sputniknews.lat/20221014/uruguay-destronara-a-chile-en-2024-como-el-de-mayor-pib-per-capita-de-sudamerica-1131525930.html

Uruguay destronará a Chile en 2024 como el de mayor PIB per cápita de Sudamérica

2022-10-14T21:12+0000

2022-10-14T21:12+0000

2022-10-14T21:12+0000

américa latina

uruguay

chile

fondo monetario internacional (fmi)

argentina

De acuerdo a proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Uruguay superaría en 2024 la meta de 30.000 dólares per cápita. Las estimaciones destronan a Chile como posible líder de la región sudamericana debido a que se presume que el país andino entraría en una recesión en 2023.Si bien el Fondo Monetario Internacional (FMI) había anticipado que Chile encabezaría el ranking latinoamericano en materia de PBI per cápita en 2024, nuevas estimaciones divulgadas en octubre indican que el puesto cambió de manos: ahora queda en manos de Uruguay.En efecto, si bien el FMI espera que Chile haya crecido un 2% al terminar el 2022, una recesión prevista para 2023 reduciría ese incremento al 1%.Mientras tanto, el FMI proyecta que en Uruguay la economía crezca 5,3% durante 2022 y 3% para 2023. Esos valores posicionarían al país del Cono Sur como el país con mayor PBI per cápita de Sudamérica en 2024, con 30.426 dólares por persona.En el segundo y tercer puesto, le seguirán de cerca la economía chilena y argentina, con 30.280 dólares y 28.130 dólares, respectivamente. Este último, no pasaría el umbral de los 30.000 dólares hasta 2027.Si se amplía el ranking a toda América Latina, en cambio, el primer puesto queda en manos de Panamá, que se erige como líder con 40.739 dólares per cápita para 2024.

uruguay

chile

argentina

