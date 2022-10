https://sputniknews.lat/20221015/el-nuevo-ministro-de-economia-britanico-reconoce-errores-y-avecina-decisiones-dificiles-1131542837.html

El nuevo ministro de Economía británico reconoce errores y avecina "decisiones difíciles"

El nuevo ministro de Economía británico reconoce errores y avecina "decisiones difíciles"

Tras semanas de turbulencias económicas, el nuevo ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, reconoció que su predecesor cometió "errores" durante su gestión... 15.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-15T13:00+0000

2022-10-15T13:00+0000

2022-10-15T13:00+0000

economía

elizabeth truss

📈 mercados y finanzas

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

reino unido

gobierno del reino unido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1131542664_0:72:2914:1711_1920x0_80_0_0_5955fa628df37442f57d370dcdc20774.jpg

En su primera entrevista tras asumir ayer el cargo, Hunt admitió la equivocación de haber querido bajar los impuestos a los más ricos del 45% al 40% en momentos de dificultad económica.Jeremy Hunt es ahora el nuevo encargado de reestablecer el orden en el Tesoro británico luego de unos difíciles 38 días en los que se antecesor, Kwasi Kwarteng, empañara el Gobierno de la primera ministra Liz Truss, haciendo caer la economía del reino.Truss, una promotora extrema del libre mercado, había insistido en que sus planes de reducción de impuestos eran lo que el país necesitaba para impulsar el crecimiento económico. No obstante, su propuesta hizo que los mercados y la libra esterlina se desplomaran, dejando su credibilidad en mínimos. En particular, la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido demostró en su más reciente informe trimestral que el Reino Unido enfrenta su mayor cierre de empresas desde 2009 por la crisis energéticaEsta política, que incluía una rebaja del impuesto sobre la renta para las personas con mayores ingresos, fue ampliamente criticada también por ignorar la crisis del costo de la vida que sufre el país. Entonces Truss despidió a Kwarteng y desechó su promesa de eliminar la subida del impuesto de sociedades prevista, en un intento de conservar su puesto tras apenas seis semanas en el cargo.Ahora Hunt afirma que Truss reconoce sus errores y que él va a corregirlos con medidas "duras". Sus declaraciones sugieren que podría desmantelar gran parte de las promesas económicas con las que Truss hizo campaña y que, contrario a la decisión anterior, podría haber una subida de impuestos que "va a ser difícil''.Hunt, que se ha presentado en dos ocasiones para liderar el Partido Conservador, es un legislador experimentado que ya ocupó otros cargos destacados en el Gobierno, como el de secretario de Exteriores, ministro de Sanidad y secretario de Estado de Cultura. En el referendo de 2016, abogó por mantener a su país en la UE y contra del Brexit. Sin embargo, una vez salieron los resultados, demostró que su lealtad era ante todo con el partido, ya que apoyó con ganas la política de Theresa May.

https://sputniknews.lat/20221014/medio-britanico-lanza-curiosa-transmision-caducara-primero-una-lechuga-o-mandato-de-liz-truss-1131523291.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elizabeth truss, 📈 mercados y finanzas, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, reino unido, gobierno del reino unido