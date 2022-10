https://sputniknews.lat/20221015/lukashenko-a-zelenski-se-le-prohibio-negociar-un-acuerdo-de-paz-con-rusia-de-forma-independiente-1131549982.html

Lukashenko: A Zelenski se le prohibió negociar un acuerdo de paz con Rusia de forma independiente

Lukashenko: A Zelenski se le prohibió negociar un acuerdo de paz con Rusia de forma independiente

Al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se le prohibió negociar un acuerdo de paz con Rusia de forma independiente, aseguró el presidente de Bielorrusia... 15.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-15T19:51+0000

2022-10-15T19:51+0000

2022-10-15T19:51+0000

internacional

bielorrusia

ucrania

volodímir zelenski

alexandr lukashenko

política

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1131550163_0:0:1039:585_1920x0_80_0_0_f8befccfa8b369bdee46956987716e36.jpg

El mandatario bielorruso dio una entrevista a la cadena NBC como parte de un encuentro realizado en Kazajistán, en el que participaron líderes del Common Wealth y el presidente ruso, Vladímir Putin."A Zelenski se le prohibió negociar. ¿Quién? Adivina. [Zelenski] no es independiente", declaró Lukashenko durante la entrevista, difundida en la página oficial de la Presidencia de Bielorrusia.El mandatario consideró que, si Occidente tuviera la voluntad de negociar un acuerdo pacífico, éste se lograría en menos de una semana."Todo depende de Estados Unidos y el Reino Unido. Si entienden y están de acuerdo con que mañana tenemos que sentarnos a la mesa y ponernos de acuerdo, créanme, lo estaremos acordando dentro de una semana", declaró el presidente bielorruso. .Lukashenko también fue cuestionado sobre el estado actual del conflicto y rechazó que, como se difunde en medios occidentales, Putin esté perdiendo en Ucrania, pues se enfrenta a "50 países" que tampoco logran derrotarlo.Sobre la posibilidad del uso de armas nucleares por parte de Rusia, Lukashenko aseveró que "el mismo presidente Putin no tiene como objetivo usar armas nucleares en Ucrania", pues entiende que esto podría iniciar una acción en cadena que afecte al mundo.Sin embargo, advirtió que Occidente debe respetar las líneas rojas delimitadas por Rusia, pues de darse un ataque en territorio ruso habrá una respuesta fuerte como la que ocurrió tras el atentado terrorista del puente de Kerch, en Crimea."Tal vez notaste que fue [una respuesta] poderosa, pero no fue todo. Rusia, y lo tengo por seguro, tiene las armas más modernas. Y no necesitas armas nucleares. Rusia se las arreglará sin ellas", sostuvo el presidente de Bielorrusia.

https://sputniknews.lat/20221014/rusia-enfrenta-un-nuevo-golpe-de-la-guerra-hibrida-de-occidente-en-la-asamblea-de-la-onu-1131495934.html

bielorrusia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bielorrusia, ucrania, volodímir zelenski, alexandr lukashenko, política, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania