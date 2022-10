https://sputniknews.lat/20221015/ya-son-30-las-ballenas-muertas-en-el-sur-de-argentina-1131537549.html

Ya son 30 las ballenas muertas en el sur de Argentina

El Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) reportó que ya son 30 las ballenas que fueron encontradas muertas en las costas del Golfo Nuevo, en la provincia... 15.10.2022, Sputnik Mundo

américa latina

animales

argentina

ballenas

chubut

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1131537284_172:0:1424:704_1920x0_80_0_0_f392813d2a455d60d0794153a71df663.jpg

El ICB reportó que al 13 de octubre fueron halladas otras 12 ballenas muertas en el sur argentino, que se suman a las 18 ya encontradas en la presente temporada. De las 30 muertes reportadas, 26 son de ballenas adultas y cuatro juveniles.Según el reporte del ICB los nuevos cuerpos avistados no son de decesos recientes, sino de ejemplares muertos que permanecieron flotando varios días en el mar hasta que fueron arrastrados por los vientos hacia la costa.Las causas de las muertes aún no han sido confirmadas, mientras se esperan los resultados de los análisis de las muestras recogidas de los cadáveres para su estudio en laboratorio.No obstante, hay indicios de que las muertes podrían deberse a la marea roja, aun proliferación de microalgas que son tóxicas. Las ballenas se alimentan de copépodos, unos crustáceos diminutos que forman parte del zooplancton."La ballena es una gran filtradora, come de esa manera, y, al buscar los copépodos, introduce también en el organismo microalgas con cargas de toxinas", dijo a Télam el biólogo Mariano Coscarella, investigador del Centro Nacional Patagónico.El fenómeno de la marea roja es habitual en la zona. "No se puede prevenir ni predecir el grado de toxicidad ni cuánto va a durar, es un ciclo, y ahora esperamos que concluya", aseguró el director de Flora y Fauna Silvestre chubutense, Fernando Bersano, según recoge Página 12.Según Télam, en 2015 y 2021 también se registraron varias muertes a causa de la marea roja, pero no en lapso de tiempo tan corto como ha a ocurrido en las últimas semanas.

