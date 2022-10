El primer ministro bávaro alerta del alza del extremismo en Alemania por la crisis energética

https://sputniknews.lat/20221016/el-primer-ministro-bavaro-alerta-del-alza-del-extremismo-en-alemania-por-la-crisis-energetica-1131561598.html

El político explicó que entre los relevantes signos del creciente extremismo en el país está el aumento de votos al partido de ideología ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD por siglas en alemán) en algunas regiones."La AfD ha crecido en las elecciones en [el norteño estado de] Baja Sajonia y está ganando masivamente en las encuestas. En algunas partes del este ya es más del 25%. Por lo tanto, es importante contrarrestar la crisis energética de manera rápida y efectiva", especificó.El también presidente de los socialcristianos (CSU) indico que además, "los partidos democráticos deben mostrar una postura clara, discutir menos y animar más a los ciudadanos".Asimismo, Soder expresó su preocupación por la inflación y declaró que "el Gobierno finalmente debe abaratar la gasolina", pues aparte "del freno al precio de la electricidad, no hay ayudas para la calefacción del gasoil y la leña, especialmente en las zonas rurales", donde "la gente todavía se calienta con aceite y leña".El primer ministro regional destacó que "en este momento el Estado está ganando dinero con la crisis" y eso "no puede ser".Los precios del gas y la electricidad se dispararon en los países europeos debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación militar, las cuales, en particular, restringen la exportación de ese producto energético.

