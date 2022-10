https://sputniknews.lat/20221016/kremlin-la-implicacion-de-facto-de-la-otan-en-ucrania-no-detendra-la-operacion-rusa-1131561097.html

Kremlin: la implicación de facto de la OTAN en Ucrania no detendrá la operación rusa

Kremlin: la implicación de facto de la OTAN en Ucrania no detendrá la operación rusa

A pesar de que la OTAN se ha involucrado de facto en el conflicto ucraniano, los objetivos de Rusia no se verán afectados y la operación especial continuará... 16.10.2022, Sputnik Mundo

El representante del Kremlin reconoció que el papel de la OTAN en este conflicto lo hace "notablemente más difícil" para Rusia."A lo mejor, necesitamos una movilización interna, económica y de otra índole. Una cosa es el régimen en Kiev y otra, las capacidades de la OTAN. Es una carga adicional, pero nuestras capacidades permiten continuar la operación en estas condiciones", afirmó Peskov.El 21 septiembre, en una alocución televisada a la nación, el presidente Vladímir Putin decretó la movilización parcial de los reservistas, que, según el Ministerio de Defensa, englobará a 300.000 personas y es necesaria para controlar los territorios liberados en el Donbás.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para desmilitarizar y desnazificar Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible, en un intento de presionar a Moscú para que ponga fin a las hostilidades.El tope al precio del gasAdemás, Dmitri Peskov afirmó que las consecuencias de establecer un precio límite al gas proveniente de Rusia serán pagadas por los ciudadanos de los países que se unan a esa iniciativa.Los precios del gas crecieron drásticamente en los países europeos debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación militar en Ucrania, las cuales, en particular, restringen la exportación de ese producto energético.El pasado 11 de septiembre el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, llamó a fijar un límite de precios para todo el gas que compren los países del bloque comunitario. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se pronunció a favor de imponer un tope al precio del gas ruso importado. No obstante, a finales de septiembre los ministros de Energía de la Unión Europea (UE) no lograron acordar la imposición de un precio límite al gas procedente de Rusia.El 6 de octubre, la UE impuso el octavo paquete de sanciones contra Rusia, por su operación militar especial, que estableció la base jurídica para topar el precio del petróleo ruso. Por su parte, Moscú prometió dejar de exportar sus productos energéticos a los países que apliquen la medida.

