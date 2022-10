https://sputniknews.lat/20221016/solo-3-de-cada-10-votantes-reelegiria-a-biden-como-presidente-de-eeuu-1131569024.html

Sólo 3 de cada 10 votantes reelegiría a Biden como presidente de EEUU

Sólo 3 de cada 10 votantes reelegiría a Biden como presidente de EEUU

El presidente estadounidense Joe Biden no logra convencer al electorado que es un líder fuerte por el cual deberían votar. Una encuesta realizada por 'Fox... 16.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-16T22:15+0000

2022-10-16T22:15+0000

2022-10-16T22:15+0000

internacional

eeuu

joe biden

política

fox news

encuesta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1131569210_0:44:3071:1771_1920x0_80_0_0_5cd6900a529f40278b30a1f2492d9697.jpg

De acuerdo con los resultados del sondeo, sólo el 33% de los votantes registrados votaría por la reelección de Biden, en contraste con el 54% que afirma votaría por otra persona en las elecciones presidenciales de 2024.Los resultados varían del 36% que se registraba a principios de año y contrastan con el 35% que tenía Donald Trump en 2018 y el 39% de Barack Obama en 2010.En la encuesta se menciona que 7 de cada 10 demócratas apoyaría la reelección de Biden, en contraste con los nueve de cada 10 republicanos que están seguros desde ahora que votarán por otra persona.El 54% de los encuestados que no se asumen como bipartidistas (independientes) votarían por otra personas, mientras que sólo el 13% apoyaría la reelección de Biden.Respecto a la evaluación del liderazgo de Joe Biden, el 35% de los encuestados cree que es un líder fuerte, 14% menos que en octubre de 2020 cuando acumulaba 49%. Es decir, seis de cada 10 participantes no lo considera un líder fuerte.Sobre la confianza que genera el mandatario estadounidense, el 52% considera que no es honesto en contraste con el 44% que opina lo contrario, mientras que el 56% cree que no tiene la salud mental más sólida para servir como presidente.

https://sputniknews.lat/20221016/molestia-biden-descarta-reunirse-con-el-principe-heredero-de-arabia-saudita-en-el-g20-1131568486.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, joe biden, política, fox news, encuesta