Semana del Espacio en Centroamérica muestra creciente interés por el cosmos en la región

La Semana Mundial del Espacio y Cosmonáutica de Centroamérica y El Caribe que por tercera vez consecutiva acogió Ciudad de Guatemala ha confirmado que en en la... 17.10.2022, Sputnik Mundo

La semana Mundial del Espacio y Cosmonáutica, que durante dos jornadas se celebró de forma presencial y telemática en la sede del Parlamento Centroaméricano (Parlacen) en Ciudad de Guatemala ha sido un éxito gracias al esfuerzo de sus organizadores y culminó con la presentación del prototipo del traje espacial para el candidato a cosmonauta por la región.Patrocinada por el Parlacen, la Semana del Espacio y Cosmonáutica contó con la participación más activa de la Embajada de Rusia en Guatemala, la Universidad Estatal del Noroeste de Rusia, la agencia rusa Roscosmos, varias entidades del país anfitrión y el candidato a cosmonauta centroamericano, el guatemalteco Vinicio Montoya de León.La primera jornada de la Semana comenzó con la palabra de apertura del presidente del Parlacen, Guillermo Daniel Ortega Reyes, quien destacó la importancia del evento, sobre todo para la generación joven de la región, a quienes les deseó "avances en su deseo de ampliar sus conocimientos sobre el espacio".En nombre de la Embajada rusa en Guatemala se dirigió con un mensaje a los participantes de la Semana Espacial el encargado de negocios Alexandr Potiomkin.También intervinieron el Doctor Emérito Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, España, el ingeniero Rodrigo Treyta, de la Agencia Espacial del Paraguay, el Dr. Vinicio Montoya, entre otros ponentes.Pero la mayor sorpresa de la jornada inaugural fueron los mensajes televisados enviados desde Rusia.La primera mujer en viajar al espacio en junio de 1963, la rusa Valentina Tereshkova, actualmente diputada del Parlamento ruso, se dirigió a los participantes de la Semana Espacial de Centroamérica, destacando que "a la hora de discutir sus importantes y apremiantes problemas, ustedes hayan prestado atención a las actividades vinculadas con el espacio cósmico".La primer cosmonauta del mundo indicó que "la Semana del Espacio brinda una excelente oportunidad para hablar del camino que sigue la humanidad y de lo que obtendrá la investigación espacial pacífica".Rusia "siempre se ha pronunciado a favor de que el espacio sea una zona de paz y cooperación en aras de la paz", recalcó Tereshkova quien expresó la esperanza de que "en el Centro de Preparación de cosmonautas Yuri Gagarin, cerca de Moscú, un día aparezca un candidato de Centroamérica y El Caribe" a viajar al espacio.Otro mensaje, no menos emotivo, llegó desde la Estación Espacial Internacional de dos cosmonautas rusos.La segunda jornada de la Semana del Espacio y Cosmonáutica de Centroamérica y el Caribe a la que dio comienzo el presidente del Parlacen, Ortega Reyes, permitió escuchar, entre otros ponentes, al rector de la Univeridad Estatal del Suroeste de Rusia, Serguéi Yemeliánov, quien comentó los planes de su centro de estudios superiores de cooperación con universidades latinoamericanas y caribeñas en el tema del espacio, en particular, la creación de nanosatélites.Y así llegamos al plato fuerte de la Semana del Espacio y Csmonáutica de Centroamerica y El Caribe: la presentación del prototipo del overol, el traje espacial para el candidato a cosmonauta de esa región.El traje en cuestión, es obra de la estudiante guatemalteca Lindsay Jeanette Barrera López, quien salió ganadora del concurso organizado por el Parlacen.La joven recibió un diploma del Parlamento Centroamericano y un cheque de mil dólares, el premio para el mejor diseño del overol.La joven guatemalteca recibió los galardones y se acercó al micrófono para expresar su agradecimiento y comentar que la participación en el concurso "realmente incentiva a los estudiantes y los profesionales a explotar nuestros talentos"."Para mí todo este proceso fue un reto porque significó salir de mi zona de confort, pues, a pesar de haber realizado diferentes procesos de diseño, este fue uno totalmente distinto por ser una prenda fuera de lo común, y siendo un proyecto que no se había realizado anteriormente en Guatemala", explicó la autora del mejor diseño del overol.El candidato a cosmonauta centroamericano, el doctor Vinicio de León, quien volvió al secenario ya vestido con su traje espacial, obra de Lindsay Barrera, dio una breve explicación sobre la fabricación de esa prensa.No menos emotiva fue la parte siguiente del programa de la Semana del Espacio: "Pregúntale a un cosmonauta ruso".Los niños de varios países ce Centroamérica y El Caribe tuvieron una oportunidad única de hacer preguntas a los cosmonautas rusos conectados con el foro vía telemática y recibir las respuestas de primera mano.¿Hay vida en otros planetas? ¿Hay agujeros negros en el espacio? ¿Qué hay que hacer para ser cosmonauta? ¿No les daba miedo viajar al espacio? Estas han sido solo algunas de las preguntas que los niños plantearon a los héroes rusos de la exploración espacial.El presidente de la Comisión de Educaicón, Cultura, Ciencia y Tecnología del Parlacen, José Antonio Cepeda López, resumió el evento al destacar, entre otras cosas, que “siempre ha sido Rusia, la que ha planteado en sus programas que el espacio sea un patrimonio de la humanidad”.En opinión del diputado del Parlacen, "lo fundamental de estas actividades –como la Semana del Espacio- es ir buscando siempre el desarrollo, en aras de la paz" y la Federación de Rusia "construye esas oportunidades para la humanidad".El candidato a cosmonauta centroanericano Vinicio de León Montoya, en entrevista exclusiva con el programa dio su apreciación al evento organizado por el Parlacen en Ciudad de Guiatemala.

