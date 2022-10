https://sputniknews.lat/20221017/teheran-responde-a-eeuu-estan-acostumbrados-a-pescar-en-aguas-turbulentas-pero-aqui-esta-iran-1131570981.html

Teherán responde a EEUU: "Están acostumbrados a pescar en aguas turbulentas, pero aquí está Irán"

17.10.2022

Durante una sesión de gabinete convocada para hablar sobre la postura de Washington en torno a las protestas sociales en Irán, Ebrahim Raisi recordó lo que decía el fundador de la República Islámica, Imam Jomeini, sobre el país norteamericano como "el gran Satán" que "apoyó los crímenes sionistas en Palestina" y durante dos décadas mantuvo una guerra en Afganistán.De acuerdo con la Agencia de Noticias de la República Islámica, el mandatario iraní aseguró que los enemigos de Irán han buscado alimentar la decepción en la sociedad, por lo que llamó a tomar las medidas necesarias para "neutralizar los complots" tramados por sus adversarios. En este sentido, según la agencia de noticias estatal, Ibrahim Raisi consideró que el pueblo iraní es perspicaz y sabrá identificar los "trucos" del enemigo.Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Naser Kanani, también criticó el apoyo de Estados Unidos a las protestas sociales y acusó al presidente Joe Biden de no estar bien informado y realizar comentarios intervencionistas.El canciller iraní sostuvo que su población es tan digna que no será sacudida por la interferencia de un político cansado de intentar sancionar a Irán.Asimismo, aseguró que esta actitud no sorprende de un país que lideró el golpe de Estado de 1953 y que en todos los rincones del mundo dejó estados "cubiertos de cicatrices" por sus crímenes y agresiones.Durante una visita a una escuela comunitaria de California, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue cuestionado sobre las recientes protestas surgidas tras la muerte de la joven Mahsa Amini. El mandatario celebró las manifestaciones y opinó que en Irán "se despertó algo que no creo que se calle en un largo tiempo"."Quiero que sepan que estamos con los ciudadanos, con las valientes mujeres de Irán, en serio, en serio. Están demostrando cómo asegurar sus más básicos y fundamentales derechos", comentó Biden.

