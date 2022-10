https://sputniknews.lat/20221018/boric-insta-a-dejar-zona-de-confort-para-cubrir-demandas-de-estallido-social--video-1131622116.html

"El 18 de octubre debiera desafiarnos a todos y todas y en cambio lo hemos usado como una razón para reafirmar lo que pensábamos antes. A tres años del estallido social ya es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort para interpetar lo que ahí pasó, las lecciones que debemos sacar de este proceso y actuar", comunicó Gabriel en un discurso ante el aniversario del estallido.El mandatario afirmó que las manifestaciones de miles de personas durante semanas no fueron "una revolución anti capitalista y tampoco, como lo han querido instaurar estos días, fue una pura ola de delincuencia, fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política de la cual somos parte no ha sabido interpretar ni dar respuesta".El 18 de octubre de 2019 se registraron protestas, incendios e incidentes en Santiago en una jornada que posteriormente dio inicio a masivas manifestaciones ciudadanas en reclamo por mejor acceso a la salud y la educación, mejores pensiones y contra los abusos del Gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) y la actual Constitución redactada durante la dictadura.Boric señaló que muchas personas sienten que durante el estallido la situación llegó a un extremo peligroso.Añadió que desde entonces se avanzó poco pese a los esfuerzos políticos, pero todavía no se concretan las reformas necesarias para resolver los reclamos sociales de los chilenos."Al contrario, la pandemia y la crisis mundial causada por la guerra en Ucrania han aumentado la fragilidad y las necesidades. El mandato de nuestro Gobierno es poner fin a este largo periodo de sequía en que las reformas no se concretan por falta transversal de acuerdo en el mundo político", afirmó.Durante las protestas, las autoridades ordenaron una represión a cargo de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y las ramas de las Fuerzas Armadas que dejó un enorme saldo de violaciones a los derechos humanos confirmadas por las Naciones Unidas y distintos organismos nacionales e internacionales."Personas que estaban ejerciendo un derecho legítimo en democracia sufrieron lesiones y abusos ante las cuales no podemos ser indiferentes. Como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable. Hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune y no se puede volver a repetir. Es indispensable que en democracia los abusos policiales se investiguen y se sancionen", dijo Boric.El estallido generó también el inicio de un proceso constituyente que, a través de una Convención Constitucional elegida por la ciudadanía, busca reemplazar la actual carta magna.El 4 de septiembre Chile celebró el plebiscito sobre la propuesta de nueva carta magna escrita por la Convención Constitucional y la opción Rechazo se impuso con 61% de los votos, frente al 38% que votó Apruebo. Sin embargo, aunque una mayoría rechazó la propuesta de nueva Constitución, hay consenso entre líderes políticos en que el país necesita sustituir el texto actual.Para este 18 de octubre se esperan movilizaciones y marchas en Plaza Italia, en Santiago, el epicentro del estallido en 2019 y en otras partes del país; las autoridades preparan un importante dispositivo policial conformado por 25.000 agentes para evitar saqueos a comercios y disturbios.Este es el primer aniversario del estallido social en la era del izquierdista Boric, un ex líder estudiantil muy crítico con el modelo neoliberal instalado en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que se transformó en el mandatario más joven de la historia de este país al asumir el cargo en marzo pasado.

