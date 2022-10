https://sputniknews.lat/20221018/el-parlamento-britanico-pide-revocar-la-ciudadania-a-expilotos-que-entrenan-militares-chinos-1131623710.html

El Parlamento británico pide revocar la ciudadanía a expilotos que entrenan militares chinos

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento del Reino Unido, Tobias Ellwood, exigió la revocación de la ciudadanía británica a los... 18.10.2022, Sputnik Mundo

Así contestó el político a la publicación del periódico The Daily Mail sobre 30 expilotos de la RAF que cobran 250.000 libras esterlinas (unos 280.000 dólares) cada uno por entrenar a militares del Ejército chino a "derribar aviones occidentales en una posible amenaza a la seguridad nacional".A su vez, el ministro de Fuerzas Armadas y Veteranos del Reino Unido, James Heappey, citado por el diario Sky News, aseguró que Londres sopesa una ley para impedir a sus especialistas militares entrenar a las Fuerzas Armadas de otros países sin consultarlo con el Ministerio de Defensa británico. Según Heappey, la situación ha sido una "preocupación" para el Ministerio de Defensa durante varios años.Sin embargo, la cadena señaló que el Reino Unido no puede hacer nada para evitar el reclutamiento de sus exmilitares por parte de Pekín.Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, informó durante una rueda de prensa que la agencia no estaba al tanto del presunto reclutamiento de docenas de expilotos militares británicos para entrenar a las tropas chinas.El pasado 29 de agosto el medio The Times, citando a fuentes, informó que la primera ministra británica, Liz Truss, planeaba otorgarla a China el estatus de "amenaza crítica" para la seguridad nacional del país.

