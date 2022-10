https://sputniknews.lat/20221018/emiratos-arabes-unidos-critica-el-racismo-del-jefe-de-la-diplomacia-de-la-union-europea-1131607352.html

Emiratos Árabes Unidos critica el "racismo" del jefe de la diplomacia de la Unión Europea

18.10.2022

El país árabe dejó claro su rechazo a las recientes opiniones del jefe de la diplomacia europea, quien aseguró que la Unión Europea (UE) es un "jardín" bien construido, mientras que otros países son, según él, se comportan como "junglas". En un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores y Cooperación Internacional, el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos aseguró que las declaraciones de Josep Borrell "son inapropiadas y discriminatorias", ya que aluden a una discriminación directa en contra de otros pueblos del mundo. Los Emiratos Árabes Unidos informaron también que solicitaron a Bruselas una explicación por escrito sobre los motivos que llevaron a Borrell a comparar con lugares salvajes a países que no forman parte de la Unión Europea. La nación del Oriente Medio calificó los comentarios del jefe de la diplomacia europea como "hirientes y discriminatorios", ya que no abonan nada al diálogo ni a la cooperación. "Los comentarios de Borrell son un hecho decepcionante que llega en un momento en que todas las partes son conscientes de la importancia del respeto a otras religiones, culturas y grupos étnicos, así como de valores como el pluralismo, la coexistencia y la tolerancia", indicó la agencia árabe. El pasado 13 de octubre, Josep Borrell afirmó que "Europa es un jardín, hemos construido un jardín, todo funciona", en alusión a que el bloque ha diseñado, según él, "la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que la humanidad ha sido capaz de construir".Segundos después, se refirió a otras partes del mundo como sitios más inhóspitos: "La mayor parte del resto del mundo es una jungla, y la jungla podría invadir el jardín [...]. Los jardineros deben cuidarlo, pero no van a proteger el jardín construyendo muros. Un bonito y pequeño jardín rodeado de altos muros para evitar que entre la jungla no va a ser una solución".

