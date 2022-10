https://sputniknews.lat/20221018/publican-las-primeras-imagenes-de-los-gasoductos-del-nord-stream-danados-en-una-accion-de-sabotaje-1131608639.html

Publican las primeras imágenes de los gasoductos del Nord Stream dañados en una acción de sabotaje

Publican las primeras imágenes de los gasoductos del Nord Stream dañados en una acción de sabotaje

El periódico sueco 'Expressen', que recibió el permiso exclusivo de las autoridades para filmar los daños del sabotaje contra los gasoductos Nord Stream... 18.10.2022

El video, grabado por un dron submarino, muestra daños importantes en la tubería. También es evidente que algunas partes de la tubería presentan grietas, bordes afilados que sobresalen y el metal está muy deformado en otras. Los rastros de una explosión muy fuerte son visibles en el lecho marino alrededor de la tubería.El operador Trond Larsen, que filmó las secuelas, explicó que un metal tan grueso solo podía ser dañado por una fuerza extrema.En Suecia, la Policía de seguridad de Säpo está investigando la explosión de un gasoducto.El ataque tuvo lugar el 26 de septiembre contra dos gasoductos rusos de exportación a Europa: el Nord Stream y Nord Stream 2. Alemania, Dinamarca y Suecia no descartan un sabotaje selectivo. Nord Stream AG, el operador del gasoducto ruso, subrayó que los daños en los oleoductos no tienen precedentes y no se puede evaluar el calendario de reparaciones. La Fiscalía General de Rusia ha iniciado un caso de acto de terrorismo internacional a raíz de los daños sufridos por los gasoductos Nord Stream.A pesar de lo expuesto, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Jeppe Kofoed, declaró la determinación de su Gobierno de negar la participación de Rusia en la investigación del sabotaje y la identificación de los responsables. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, señaló que solo si Rusia participa en la investigación de los atentados puede considerarse creíble y objetiva.

