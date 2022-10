https://sputniknews.lat/20221018/turquia-asegura-que-eeuu-le-dio-garantias-sobre-salida-de-productos-agricolas-rusos-a-los-mercados-1131613819.html

Turquía asegura que EEUU le dio garantías sobre salida de productos agrícolas rusos a los mercados

Turquía asegura que EEUU le dio garantías sobre salida de productos agrícolas rusos a los mercados

ANKARA (Sputnik) — Turquía recibió garantías de Estados Unidos sobre la salida de los productos agrícolas rusos a los mercados, comunicó el portavoz del... 18.10.2022, Sputnik Mundo

En lo referente a la prórroga del pacto alimentario, el vocero afirmó que Ankara aún no ha recibido la respuesta concreta de Moscú al respecto. "Turquía y la ONU continúan los contactos con Rusia sobre este tema, para nosotros sería ideal extender el acuerdo por seis meses o un año", enfatizó.El pasado 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron en la ciudad turca de Estambul un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Además, Rusia firmó con la ONU un memorándum para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.En septiembre pasado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, constató que buena parte de los envíos desde Ucrania van destinados a la Unión Europea, y no a las naciones más pobres.Por su parte, el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, afirmó que las cláusulas del acuerdo concernientes a la exportación de alimentos y fertilizantes rusos no funcionan, por lo que no descartó la posibilidad de que Moscú se niegue a renovar este documento en noviembre.

