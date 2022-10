https://sputniknews.lat/20221019/ministra-tenemos-una-oportunidad-de-oro-para-implementar-la-reforma-agraria-en-colombia-1131664202.html

Ministra: "Tenemos una oportunidad de oro para implementar la reforma agraria en Colombia"

Ministra: "Tenemos una oportunidad de oro para implementar la reforma agraria en Colombia"

Sputnik habló con la ministra de Agricultura de Colombia, Cecilia López, sobre una de las propuestas bandera del Gobierno de Gustavo Petro, iniciativa con la... 19.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-19T22:10+0000

2022-10-19T22:10+0000

2022-10-19T22:10+0000

américa latina

💬 entrevistas

colombia

gustavo petro

reforma agraria

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1131664466_109:67:1125:639_1920x0_80_0_0_fecf37dea06c733637f90454b25034ba.jpg

Cecilia López ha tomado el hábito de responder cuanta pregunta le hacen en Twitter sobre la reforma agraria en Colombia. López es la única integrante del gabinete que se da la tarea de interactuar con quienes tienen dudas sobre uno de los proyectos bandera del actual mandatario, una iniciativa con la que se busca entregar tierras fértiles a campesinos para generar procesos autosostenibles. En otras palabras, una transformación productiva a gran escala.La reforma agraria ya está en marcha y uno de los primeros grandes acuerdos que se logró fue la compra de tierras para redistribuirlas. El pasado 8 de octubre, López y el presidente Petro firmaron un convenio de compra con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), gremio que acapara la mayor cantidad de suelo fértil del país.Potenciar el agro en Colombia y mejorar la vida del campesino son los objetivos de una reforma a la que el Gobierno le está poniendo el acelerador para llegar a cumplir la meta de tres millones de hectáreas entregadas, una meta muy ambiciosa. Por ahora, luego de la firma del acuerdo con Fedegan, desde el ministerio se sigue trabajando para estructurar la ambiciosa apuesta de lograr equidad en el campo.Sputnik habló con la ministra López, quien aterrizó un poco las ideas y vislumbró el panorama que viene construyendo con el presidente Petro.—Usted lleva toda su carrera política hablando de la reforma agraria. ¿Cómo la ve en esta oportunidad?—Es la oportunidad del siglo, la oportunidad de oro. Mire, no me traumatiza cuánto podamos hacer, sino que lo hagamos bien. Y por una razón: la reforma agraria no es una cosa de un Gobierno, es un proceso largo porque la desigualdad en la concentración de la tierra en Colombia, que es algo vergonzoso, viene de años atrás, muchos años atrás. De tal manera que mi preocupación es hacer bien las cosas para que los Gobiernos que vayan llegando continúen la tarea. El presidente le ha dado una gran importancia y por eso nuestras discusiones largas mirando los pros y los contra. Es una oportunidad de oro, repito, y no la podemos dejar pasar.—Este tema es prioridad para el presidente Petro. Por eso quiero preguntarle ¿cuánta libertad ha tenido usted en la estructuración de esta reforma?—Toda. Obviamente soy consciente de que hay grandes decisiones que tengo que consultar con el presidente. Además, debo reconocer que el presidente tiene ideas interesantes, importantes, se nota que ha leído bastante del tema y que lo domina. Me ha dado mucha libertad y siento que podemos tener un gabinete enfocado en la reforma agraria, es decir, que no es solo del Ministerio de Agricultura, como pasó en Gobiernos anteriores. Estoy trabajando a toda marcha en este tema y sin descanso, no puedo permitirme un solo error.—¿Por qué el acuerdo con Fedegan es histórico, políticamente hablando?—Porque se trata de un sector del país que no apoyó esta propuesta política de Gobierno. Y siempre han sido de derecha, ortodoxos, conservadores. Entonces que este sector, dueño de las tierras más productivas de Colombia, haya entendido de qué se trata la reforma y esté dispuesto a aceptar la oferta marca un punto de partida importante, histórico para el país. Es trabajar todos juntos por lo mismo.—Se habla de tres millones de hectáreas. Eso es mucha tierra. ¿Cuánta cree que se pueda comprar de acá a cuatro años, cuando finaliza esta administración?—Haciendo un esfuerzo gigantesco y entendiendo que cada día nos adentramos en lo que ha sido la historia de la reforma agraria en nuestro país, tan dramática, puedo decir que llegaremos a comprar 500.000 hectáreas por año. Y eso ya sería algo sin precedentes. Ayer le estaba mostrando estos datos al presidente y el reto inmenso que estamos asumiendo como Gobierno.—Esto no se trata de entregar tierras solamente. Es algo más complicado, más elaborado…—La reforma agraria viene acompañada de la estructura de proyectos productivos, si no, pasa lo que siempre ha pasado y es que se dan las tierras, el campesino no tiene apoyo para sacarle provecho y termina vendiéndola a precios muy bajos. Queremos dar asistencia técnica, asesoría crediticia y acompañar en este largo proceso. Claramente es un reto descomunal estructurar un apoyo integral. Es más complicado, sí, pero a futuro será más eficiente.—¿Hay gente para entregar tantas tierras? Lo pregunto porque las migraciones hacia las ciudades han aumentado en los últimos años y quizá volver no sea una opción.—Según cuentas del Ministerio hay 27 millones de personas vinculadas a la actividad rural y casi cinco millones viviendo en el campo. Es decir: gente es la que hay. Y también gente sin tierra, el principal requisito para acceder a un terreno. Ahora lo que estamos haciendo es definiendo quiénes serán usuarios, por decirlo así, de la reforma agraria. Es un trabajo arduo que estamos acelerando para tener un mapeo claro.—¿De dónde saldrán los recursos para comprarle la tierra a los ganadores?—Estamos armando, con el Ministerio de Hacienda, un fondo que permita tener esos recursos, saber qué dineros llegarán del presupuesto nacional y cuáles desde la cooperación internacional, que por cierto nos está apoyando a gran escala. Esto es un compromiso del Gobierno, hay que asumirlo a gran escala y entender que no podemos fallar. Es una responsabilidad grande con la población rural de Colombia y en general con todos los colombianos. Todos tenemos que unirnos para que la reforma salga adelante.

https://sputniknews.lat/20220923/el-presidente-de-colombia-anuncia-compra-de-tierras-con-deuda-publica-1130771634.html

https://sputniknews.lat/20160622/colombia-agrarios-violencia-1061068575.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

💬 entrevistas, colombia, gustavo petro, reforma agraria, 📈 mercados y finanzas