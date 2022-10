https://sputniknews.lat/20221019/quien-era-el-periodista-colombiano-que-el-clan-del-golfo-niega-haber-asesinado-1131637832.html

¿Quién era el periodista colombiano que el Clan del Golfo niega haber asesinado?

El grupo narcoparamilitar Clan del Golfo aseguró que "no tiene ninguna relación" con el asesinato del periodista y dirigente social Rafael Moreno, ocurrido el... 19.10.2022, Sputnik Mundo

Moreno, director del medio Voces de Córdoba, fue asesinado por sicarios en un local de comida rápida de su propiedad en el barrio 27 de julio de Montelíbano, departamento de Córdoba (noroeste), el pasado 16 de octubre.La organización narcoparamilitar Clan del Golfo, con vasta presencia en el departamento, negó cualquier tipo de relación con el asesinato del periodista a través de un comunicado, ante versiones "interesadas en ocultar a los verdaderos autores intelectuales del homicidio", apuntó.La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) aseguró que Moreno fue amenazado de forma constante durante años por su labor periodística y comunitaria en el departamento de Córdoba. Moreno denunció en innumerables ocasiones la corrupción y las actividades de grupos armados ilegales en la región.Moreno recibía constantes amenazas, lo que lo llevó a ser parte del programa de protección de personas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde 2019. Llevaba un chaleco antibalas, un botón de pánico y la protección de un custodio. A pesar de que informó sobre dos nuevas amenazas contra su vida en 2022, la UNP no reforzó la escolta del periodista."Es preciso y urgente que la UNP realice una investigación que permita conocer por qué no se reforzó su esquema de seguridad y si existieron irregularidades por parte del esquema de protección al momento del asesinato", afirmó la FLIP.Este 18 de octubre en el Senado colombiano se hizo un minuto de silencio en memoria de Moreno. El presidente del Congreso, Roy Barreras, afirmó que "se hiere gravemente la democracia", cuando se asesina a un periodista.El de Moreno es el tercer líder social asesinado en Córdoba y el 145 a nivel nacional en lo que va de 2022. La FLIP advirtió que existen "158 defensores de derechos humanos en alto riesgo en el departamento", mientras que la Fiscalía anunció la creación de un equipo especializado en esclarecer el crimen de Moreno.El Clan del Golfo había anunciado un cese al fuego el 7 de agosto. "Tenemos la mejor buena voluntad de sumarnos a los diálogos exploratorios de paz que ha anunciado Gustavo Petro desde el momento de su elección. Creemos que es la mejor decisión para la Colombia olvidada que representamos", comunicó el Clan del Golfo con motivo de la asunción de Petro.El grupo narcoparamilitar, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es uno de los 10 grupos armados ilegales que iniciaron un cese al fuego unilateral: se comprometieron a no cometer crímenes y anunciaron que están dispuestos a trabajar por la propuesta de "paz total" que promueve el Gobierno de Gustavo Petro.

