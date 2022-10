https://sputniknews.lat/20221020/caos-en-el-reino-unido-la-situacion-hipotetica-que-preve-la-bbc-ante-la-crisis-energetica-1131675749.html

Caos en el Reino Unido: la situación hipotética que prevé la BBC ante la crisis energética

El diario británico 'The Guardian' accedió a una serie de comunicados que la BBC tiene ya preparados para transmitir por radio si se producen apagones por la... 20.10.2022, Sputnik Mundo

La BBC habría previsto estos mensajes para transmitirlos por sus emisoras radiales con el objetivo de tranquilizar a la población en caso de cortes masivos de energía.Los borradores de los avisos de la BBC hablan de escenarios caóticos a causa de los apagones masivos, sin suministro de gas, sin internet ni servicio de telefonía móvil, sin cajeros automáticos y con el tráfico interrumpido porque los semáforos no funcionan.Algunos comunicados prevén que los apagones podrían durar hasta dos días en toda Gran Bretaña, y que afectarían a Inglaterra, Gales y Escocia. Irlanda del Norte no tendría ese problema porque comparte la red eléctrica con la República de Irlanda, señala The Guardian.El diario explica que la BBC es un servicio estatal de radiodifusión pública, que puede transmitir anuncios o programas por requerimiento de cualquier ministro de Gobierno en caso de emergencia.La BBC no se ha referido de manera oficial a estos comunicados. Por su parte, un vocero del Gobierno dijo a The Guardian que confían en que la situación prevista por los mencionados borradores "no es un escenario que enfrentaremos este invierno".Europa atraviesa una crisis energética por la falta de suministro de hidrocarburos desde Rusia. El ente regulador de energía británico, OFGEM, advirtió a principios de octubre que el Reino Unido está expuesto a un "riesgo significativo" de desabastecimiento de gas durante el invierno.La escasez de gas podría afectar directamente a las centrales eléctricas que funcionan a base de este combustible. Las empresas, al no poder entregar la cantidad de energía estipulada, quedarían expuestas a multas y, por consiguiente, al riesgo de "potencial insolvencia", según OFGEM.

