El líder de estudiantes ecuatorianos exige más presupuesto para universidades y libre acceso

QUITO (Sputnik) — La presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), Dayana Basantes, comunicó a Sputnik que continuarán las... 20.10.2022, Sputnik Mundo

Indicó que también demandan que el único requisito para ingresar a la universidad sea el título de bachiller y una nivelación de conocimientos para el estudiante que ingresa a la universidad."Con esa nivelación garantizada por el Estado evitaremos un problema que se ve cada año que es la deserción de miles de jóvenes universitarios", precisó.Los estudiantes secundarios se solidarizaron con las manifestaciones de graduados de bachillerato que lograron puntajes superiores a los 900 puntos (de 1000) y no alcanzaron cupos en la enseñanza superior."La mayoría de quienes se quedaron sin cupos, están en las calles, y los que consiguieron un cupo están siguiendo una carrera que ni siquiera consideraban", apuntó.La FESE inició las movilizaciones a nivel nacional y frente a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) en momentos en que el órgano legislativo debate las reformas a la LOES.Esta semana los estudiantes fueron recibidos en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) para escuchar sus exigencias y en el Legislativo.Basantes señaló ante la Comisión legislativa de Educación que son más de un millón y medio de estudiantes que no ingresan a la enseñanza superior y reclamó que lo fundamental es que se cumpla con el presupuesto legal.Sin embargo, la titular de la Senescyt, Andrea Montalvo, informó este 19 de octubre que, de un total de 168.000 cupos, en la primera etapa de asignación se otorgaron 95.000 y 72.000 no se otorgaron, mientras para la segunda etapa se contabilizan 68.830 aspirantes.Precisó que se asignan cupos en base a méritos de igualdad de oportunidades y en estos momentos existen sobre los 43.000.También la Federación Estudiantil Universitaria del Ecuador (FEUE) anunció la semana pasada que en caso de que el Gobierno reduzca el presupuesto de educación para 2023, saldrán a las calles a manifestarse.

