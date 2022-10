https://sputniknews.lat/20221020/el-precio-de-la-carne-argentina-se-desploma-en-el-mercado-internacional-1131700850.html

El precio de la carne argentina se desploma en el mercado internacional

Exportadores argentinos de carne vacuna alertaron sobre caídas de precios de sus ventas al exterior. Los valores de los cortes con destino a China, principal comprador del país latinoamericano, se desplomaron un 35% mientras que el precio de la carne enviada al resto del mercado internacional se redujo entre 25% y 20%.Además de China, a quien Argentina destina cerca del 75% de su producción de carne, los exportadores afrontan dificultades pen el mercado europeo, contemplado en la Cuota Hilton —un cupo de exportación de alta calidad que comprende envíos de 29.000 toneladas de carne anuales—.La situación no es nueva ya que en septiembre el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentina, Mario Ravettino, comentó a La Nación que la tonelada de carne vacuna pasaba de valer 6.500 dólares a 4.800 dólares. En ese entonces los valores de la carne en el mercado chino se habían reducido 20%.Meses antes, en mayo, el Consorcio también había manifestado a través de un comunicado las "sensibles bajas de precios de los distintos productos cárnicos bovinos" que Argentina se dedica a exportar, algo que obligaba a "reanalizar las operaciones de venta al exterior y readecuar la estructura de costos a fin de aggiornar la exportación a esta nueva situación".En ese momento, China había reducido no solo su volumen importador sino también los valores de compra.La situación no ha mejorado y la industria cárnica continúa en un clima de incertidumbre por la baja sostenida de los precios. Los empresarios recién esperan una recuperación para dentro de cinco o seis meses.Las razones detrás del desplome de la demanda en el mercado asiático radican en la "devaluación de la moneda china" en un contexto de "estancamiento económico" y excedentes de carne de cerdo, según explicó a la prensa argentina el vicepresidente del consorcio de exportadores, Carlos Riusech.Lo más probable es que China importe productos cárnicos argentinos recién en febrero o marzo de 2023, debido a que cuenta con stock necesario para las fiestas decembrinas, advirtieron desde el consorcio.Paralelamente, en Europa la caída de la demanda puede explicarse por la recesión, el aumento del costo de la energía y de las tasas de interés, como producto de las sanciones contra Rusia.De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, mientras que hasta mediados de octubre de 2022 la Cuota Hilton adquiría la tonelada de carne a 9.735 dólares, un año atrás su valor rondaba los 13.117 dólares, lo que constituyó una caída de precios del 25,78%.

