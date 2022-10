https://sputniknews.lat/20221020/justicia-electoral-de-brasil-tendra-mas-poder-para-luchar-contra-la-desinformacion-1131695129.html

Justicia electoral de Brasil tendrá más poder para luchar contra la desinformación

Justicia electoral de Brasil tendrá más poder para luchar contra la desinformación

Hasta ahora, cuando un partido recurría a la Justicia para apuntar que su adversario estaba difundiendo mentiras en una web determinada, el TSE ordenaba eliminar el contenido en esa URL, pero como se replican rápidamente en otros sitios la medida acababa siendo casi inocua.A partir de ahora no será necesario que los abogados de cada campaña presenten una nueva decisión judicial para cada plataforma o web, "habrá extensión e inmediata retirada de esas noticias fraudulentas", dijo el presidente del TSE, Alexandre de Moraes.Otra novedad es que pasa a estar prohibido el pago de cualquier tipo de publicidad en las 48 horas previas a las elecciones y en las 24 horas posteriores a la votación.Moraes recordó que en las elecciones de este año hubo un aumento del 1.671 por ciento en el volumen de denuncias de desinformación dirigidas a las plataformas digitales en comparación con los comicios municipales de 2020.Además, los episodios de violencia política via redes sociales (amenazas, coacciones, etc) aumentaron un 436 por ciento respecto a las elecciones presidenciales de 2018.

