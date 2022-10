https://sputniknews.lat/20221020/que-derribo-a-liz-truss-1131700559.html

¿Qué derribó a Liz Truss?

¿Qué derribó a Liz Truss?

La renuncia de la primera ministra británica deja al país en la peor crisis de su historia en un contexto de divisiones internas y falta de respuestas a las severas dificultades energéticas.

Fueron 44 días de mucha turbulencia. La crisis energética, el caos financiero y un fallido plan económico se convirtieron en el tridente que terminó con la breve jefatura de gobierno de Liz Truss en Reino Unido.“Liz Truss no logró que los tories se unificaran detrás de ella para alcanzar una mínima estabilidad política”, dijo a Telescopio el investigador uruguayo Nicolás Pose, Magíster en Economía y Política Internacional.Las críticas a la gestión de Truss comenzaron a tomar fuerza ante el aumento del rendimiento de la deuda pública y la caída histórica la libra esterlina.“Creo que a corto plazo el camino que va a seguir Reino Unido es el anunciado por el último ministro de Finanzas Jeremy Hunt, un paquete de estabilización donde se reviertan los recortes impositivos y se entable un camino fiscal que los inversores vean más sostenible en el mediano plazo”, indicó Pose.Cuestionado por su propio partido —el Conservador— y desacreditado por la opinión pública, el Gobierno de Liz Truss pasará a la historia como el más corto del país.La ex líder británica había asumido el cargo el 6 de septiembre, con el enorme desafío de unificar al país y sacarlo de las dificultades económicas, frente a los efectos del Brexit, la pospandemia y la altísima inflación, entre otros temas.Su antecesor Boris Johnson fue forzado a renunciar tras varios escándalos que calaron en profundidad en la imagen y la confianza de la ciudadanía en los tories y potenciaron en la competencia electoral al opositor Partido Laborista.El entrevistado destacó que es muy importante determinar cómo se elegirá al sucesor de Truss y se resolverán las tensiones internas.“Hay muchas tensiones internas dentro del Partido Conservador. No hay un liderazgo que hay sabido navegar esta coyuntura que tiene elementos estructurales con distintas dinámicas internas y diferentes visiones políticas”.Un día antes de la dimisión de la primera ministra renunció la ministra del Interior Suella Braverman quién aseguró estar preocupada sobre la “dirección del gobierno”.Llamar a elecciones anticipadas no le es favorable a los conservadores ante el descontento popular y el aumento de popularidad de los laboristas.“Es un excelente momento para el Partido Laborista. Las encuestas le dan una victoria en niveles desconocidos para las últimas décadas en la mayoría de los distritos si se las elecciones fueran en poco tiempo”, dijo Pose.“Esto es un fuerte incentivo para los conservadores que deben unirse y evitar el llamado a elecciones anticipadas”, reflexionó.Sobre la crisis energética, Pose dijo que “Reino Unido tiene que vislumbrar qué tipo de respuesta económica dará para apoyar financieramente a las empresas y los hogares” ante la inminente llegada del invierno.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

