Cuba, interesada en la participación de la UEE en su desarrollo social y económico

"Reafirmamos que, para Cuba, es de gran interés que los países de la Unión participen en nuestro desarrollo económico y social a corto, mediano y largo plazos en línea con el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y la Estrategia Económica y Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial generada por el COVID-19", afirmó Marrero.Precisó que los sectores de interés común incluyen, sobre todo, la exploración y explotación de hidrocarburos; la energía, en especial las fuentes renovables; el turismo; la agricultura; el transporte y la industria sideromecánica.En particular, Marrero recordó que Bielorrusia ha sido el primer país europeo en registrar las vacunas anticovid cubanas Soberana Plus y Soberana 02, lo que abre una gran oportunidad para fomentar las relaciones económicas y comerciales no solo con Minsk, sino también con toda la UEE.También saludó los intercambios sistemáticos entre la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, de Cuba, y la Comisión Económica Euroasiática, con vistas a establecer un parque industrial de la UEE en esta zona. Además, recalcó que existe un amplio potencial a lo largo de la isla, especialmente en la propia ZED Mariel, que puede ser aprovechado por los países de la Unión para el desarrollo de proyectos con inversión extranjera en diferentes sectores.Marrero agradeció a los países miembros de la UEE por su apoyo en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto a Cuba por EEUU, y les invitó a la 38 Feria Internacional de La Habana –la más importante bolsa comercial de carácter general de Cuba– que se celebrará del 14 al 18 de noviembre.Por su parte, reafirmó la voluntad de Cuba, "como Estado Observador, para contribuir a que los propósitos de la Unión Económica Euroasiática se materialicen, y se consolide el impacto e influencia de esta organización a nivel internacional".Desde el 11 diciembre de 2020, Cuba tiene la condición de Estado Observador de la UEE, que está integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia; mientras que Uzbekistán, Moldavia, también participan como países observadores.

