Embajador ruso en Washington: Moscú hace todo lo posible para evitar una guerra nuclear

MOSCÚ (Sputnik) — Los diplomáticos y políticos rusos están haciendo todo lo posible para evitar una guerra nuclear, declaró el embajador de Rusia en EEUU... 21.10.2022, Sputnik Mundo

Moscú, continuó, sigue comprometida con la postura de las cinco potencias nucleares de que "en una guerra nuclear no puede haber ganadores y no debe librarse nunca".El pasado 21 septiembre, Putin acusó a Occidente de chantaje nuclear y advirtió que Rusia no dudará en usar todo el arsenal disponible de medios de destrucción ‒algunos más avanzados que los de la OTAN‒ en caso de amenaza a su integridad territorial.Rusia aseguró en más de una ocasión que no busca involucrarse en la retórica de las armas nucleares de Occidente.Los guiones en los que Rusia teóricamente podría usar su armamento nuclear están expuestos en la doctrina militar rusa y en los Fundamentos de la Política Estatal de Disuasión Nuclear.Según los documentos, es posible en caso de una agresión contra Rusia o sus aliados con el uso de armas de destrucción masiva, o agresión con el uso de armas convencionales cuando peligra la existencia del propio Estado.

