https://sputniknews.lat/20221024/crean-primer-mecanismo-de-diagnostico-para-autismo-en-poblacion-latinoamericana-1131801876.html

Crean primer mecanismo de diagnóstico para autismo en población Latinoamericana

Crean primer mecanismo de diagnóstico para autismo en población Latinoamericana

Una experta ecuatoriana creó el Instrumento de Tamizaje (ITEA) adaptado a las características de la sociedad del continente y con el objetivo de lograr valoraciones más precisas en los pacientes. La especialista explica en qué consiste y por qué se diferencia de los mecanismos ya existentes.

2022-10-24T22:10+0000

2022-10-24T22:10+0000

2022-10-24T22:10+0000

zona violeta

sociedad

💗 salud

ecuador

autismo

tratamiento

diagnóstico

latinoamérica

indígenas

población

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1131802033_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_e7cbbd3281e70514789f1d6f388eb0df.jpg

Crean primer mecanismo de diagnóstico para autismo en población Latinoamericana Una experta ecuatoriana creó el Instrumento de Tamizaje (ITEA) adaptado a las características de la sociedad del continente y con el objetivo de lograr valoraciones más precisas en los pacientes. La especialista explica en qué consiste y por qué se diferencia de los mecanismos ya existentes.

Se estima que los trastornos del espectro autista, conocido también como TEA, afectan a alrededor del 1% de la población en América Latina. De todas formas, especialistas afirman que son escasos los datos y detalles de prevalencia en los diferentes países.La ecuatoriana Catalina López, doctora en fonoaudiología y especialista en el tema, se enfocó en mejorar la forma de diagnosticarlo. El trabajo le llevó diez años, poco presupuesto y mucha colaboración de colegas, estudiantes y los propios pacientes.“Generalmente el autismo está considerado un trastorno del neurodesarrollo, en cambio yo apoyo el movimiento de la neurodiversidad, que considera el autismo como un funcionamiento diferente del cerebro. El instrumento fue construído colectivamente no solamente por profesionales en el mundo del autismo, sino por mucha población en general”, relató López.“Los instrumentos que utilizamos, que en su mayoría provienen de EEUU y Reino Unido, no tienen pertinencia cultural. Cuando empecé a trabajar con la población kichwa, los instrumentos no arrojaban datos que tenían que ser en realidad”, agregó la especialista.Así fue como empezó a trabajar en este instrumento compuesto por 36 preguntas que se responden con “sí” ó “no”. Lo trabajó con otras poblaciones indígenas de Ecuador y otros países latinoamericanos, para probar la efectividad de su sistema.Luego de ocho años del proceso de validación, el instrumento obtuvo en octubre del 2022 el aval del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y el Ministerio de Educación de Ecuador. Y ahora se trabaja en la elaboración de una aplicación móvil para su difusión y uso en toda Latinoamérica.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

autismo, sociedad, salud, tea, tratamiento, diagnóstico, américa latina, latinoamérica, ecuador, kichwa