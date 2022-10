https://sputniknews.lat/20221025/el-gobierno-de-mexico-asegura-que-hay-una-investigacion-internacional-contra-felipe-calderon-1131839313.html

El Gobierno de México asegura que hay una investigación internacional contra Felipe Calderón

El Gobierno de México asegura que hay una investigación internacional contra Felipe Calderón

El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, reveló que el exmandatario, Felipe Calderón, enfrenta una investigación internacional por el... 25.10.2022, Sputnik Mundo

El hombre que comenzó la guerra contra el narcotráfico en México es investigado por su presunta participación en la masiva venta de armas desde suelo estadounidense al país latinoamericano, donde buena parte del arsenal acabó en manos de la delincuencia organizada. Así lo aseguró Adán Augusto López, quien además de ser titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) es uno de los aspirantes a suceder en el poder a Andrés Manuel López Obrador en 2024. "Las armas que iban destinadas para nuestras fuerzas armadas, para la policía, [pero] terminaron vendiéndoselas a la delincuencia organizada", agregó Adán Augusto ante los legisladores del Congreso de Michoacán, estado en el que se inició la guerra contra el narcotráfico en 2006, un conflicto que ha causado la muerte de 350.000 personas y la desaparición de decenas de miles, según conteos oficiales. El funcionario no precisó quién encabeza la investigación internacional en contra de Felipe Calderón, quien pese a ya no ser presidente se mantiene activo en el ámbito político y es un declarado opositor al Gobierno de López Obrador. La imagen del expresidente, emergido del conservador Partido Acción Nacional (PAN), no goza de gran popularidad en México. A menudo es criticado cuando habla sobre estrategias de seguridad, como el pasado 15 de septiembre, cuando en redes sociales le llamaron "asesino".

