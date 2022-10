https://sputniknews.lat/20221025/von-der-leyen-admite-que-el-objetivo-de-la-ue-es-confiscar-los-activos-de-rusia-1131824721.html

Von der Leyen admite que el objetivo de la UE es "confiscar los activos de Rusia"

Von der Leyen admite que el objetivo de la UE es "confiscar los activos de Rusia"

BRUSELAS (Sputnik) — La intención de la Unión Europea (UE) no es solo bloquear los activos rusos en el extranjero, sino su confiscación total, admitió la jefa... 25.10.2022, Sputnik Mundo

La jefa de la CE explicó que los expertos en particular "están estableciendo qué marco legal se necesita para confiscar los activos ya bloqueados y usarlos para financiar la reconstrucción de Ucrania"."Así que existe ese deseo, pero no es solo desde un punto de vista legal, hay mucho trabajo por hacer", agregó. Von der Leyen prometió financiar una reconstrucción de emergencia de la infraestructura energética de Ucrania por 1.000 millones de euros.El presidente del Comité para la Legislación Constitucional del Senado ruso, Andréi Klishas, calificó de robo el objetivo de la UE de confiscar los activos de Rusia.El senador recordó que para el decomiso de los activos rusos no hay una base legal, y acusó a Europa de no respetar ni la tradición jurídica, ni la protección de los derechos de propiedad, ni los derechos humanos.El pasado 21 de octubre, la UE dio instrucciones a la CE para preparar propuestas sobre el uso de los activos de Rusia congelados en el extranjero para financiar la reconstrucción de Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió el pasado 16 de junio a Estados Unidos y a la UE que si se apropian de los activos rusos "perderán la confianza de todos los que tienen propiedades allí".Los países occidentales impusieron duras sanciones individuales y sectoriales por la operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero con la intención de infligirle a la economía rusa el mayor daño posible para presionar a Moscú a detener las hostilidades. Las restricciones incluyen la inmovilización de la mitad de las reservas internacionales de Rusia en oro y divisas, equivalentes a unos 300.000 millones de dólares.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es el país más castigado del mundo por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela, pues desde el pasado 22 de febrero, se activaron más de 9.900 nuevas medidas restrictivas contra el país, en adición a las 2.695 que ya estaban en vigor.

