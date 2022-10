Caputo Hermanos, la empresa argentina señalada por financiar al grupo implicado en el caso Kirchner

https://sputniknews.lat/20221026/caputo-hermanos-la-empresa-argentina-senalada-por-financiar-al-grupo-implicado-en-el-caso-kirchner-1131843972.html

En el marco de la investigación se supo que Jonathan Morel, uno de los miembros y fundadores de Revolución Federal que fue detenido, habría sido contratado por la empresa Caputo Hermanos, que le pagó a través de dos fideicomisos unos 30.000 dólares, a cambio de unos supuestos trabajos de carpintería.El fiscal investiga si en efecto la empresa pagó por esos trabajos o si el dinero fue para financiar al grupo político liderado por Morel. El joven dijo haber aprendido el oficio de carpintero mirando videos en YouTube durante 2021.En el marco de la investigación, la Inspección General de Justicia (IGJ) aseguró que la sociedad Caputo Hermanos S.A. no registró nunca sus estados contables en la institución, desde su creación en 2004.La IGJ dispuso el 24 de octubre la fiscalización de Caputo Hermanos S.A. y le dio a la empresa cinco días para que entregue sus libros comerciales. Además, le impuso una multa de 100.000 pesos por cada uno de los 18 años en los que no presentaron los estados contables.Nissen aseguró que esa sociedad tiene un capital de tan solo "12.000 pesos , que no sirve para nada. no hay balances. En los libros de Caputo Hermanos no hay mención a los fideicomisos".Según el titular de la IGJ, Caputo Hermanos S.A. probablemente sea una "pantalla" de sus dueños, "los hermanos Flavio Nicolás Luis Caputo y Hugo Pascual Caputo para llevar a cabo sus negocios personales", informó Página 12.Flavio Nicolás Luis Caputo y Hugo Pascual Caputo son hermanos de Luis Toto Caputo, exministro de Finanzas en el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), y primos de Nicolás Caputo, empresario amigo del exmandatario argentino.

