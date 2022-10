https://sputniknews.lat/20221026/rishi-sunak-ejemplo-de-justicia-o-producto-del-privilegio-en-el-reino-unido-1131839001.html

Rishi Sunak: ¿ejemplo de justicia o producto del privilegio en el Reino Unido?

Rishi Sunak: ¿ejemplo de justicia o producto del privilegio en el Reino Unido?

El nuevo primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, es más rico que el rey Carlos III. De hecho, es el gobernante británico más acaudalado de la historia... 26.10.2022

Desde 2014, la Oxfam ya advertía que sólo cinco familias poseen más riqueza que 12,6 millones de británicos. La desigualdad salarial es una realidad entre la sociedad británica. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) basados en el Coeficiente de Gini, el Reino Unido se ubica entre las naciones más desiguales de Europa. En esta sociedad gobernará Rishi Sunak, cuya fortuna, según Forbes, asciende a 860 millones de euros. Una parte de ella fue generada desde una de las instituciones financieras más cuestionadas en el mundo por su papel en la crisis financiera de 2008: Goldman Sachs. Los discursos progresistas y sus aliados lo describen como el resultado de la justicia social y la integridad racial de la historia británica: el hijo de migrantes indios que logró superarse para estudiar en las mejores universidades y colarse a las altas esferas del poder. Sin embargo, expertos consultados por Sputnik destacan que el líder del Partido Conservador es, en realidad, la consecuencia de una élite india que fue privilegiada durante el Imperio Británico que dominó al país asiático de 1858 a 1947. Un hijo de migrantes, sí, pero que guarda muy pocas similitudes con la inmensa mayoría de indios, paquistaníes y bengalíes que integran las clases más desprotegidas del Reino Unido. Criado en el norte de Southampton, Rishi Sunak creció en una familia de clase media capaz de proveerle estudios universitarios en colegios privados. De hecho, su formación académica es típica entre las líneas conservadoras británicas: cursó política, filosofía y economía en Oxford y Stanford, cuyas colegiaturas son inaccesibles para el promedio de las familias británicas. Sunak ha dicho que su padre era médico y su madre química farmacéutica. Vivieron, primero, en Kenia, luego en Tanzania y después emigraron a Inglaterra. En varias entrevistas ha comentado que, en alguna ocasión, lo llamaron paki, un término que se utiliza despectivamente en la sociedad británica para referirse a los migrantes de Pakistán u otro país asiático. Aquel paki, sin embargo, hoy no goza de gran popularidad en el Reino Unido. Casi dos tercios de los británicos cree que no es un político que esté con contacto con la gente de a pie. Sólo el 13% considera que es un primer ministro consciente del entorno social del país. Ese discurso, sin embargo, es contrastado por la élite a la que pertenece Rishi Sunak, quien está casado con Akshata Murty, hija del multimillonario indio Narayana Murthy, nombrado en algunos medios como "el Bill Gates de la India" y dueño de Infosys, el gigante tecnológico de Asia con sede en Bangalore. ​El caso de Akshata Murty generó revuelo en la sociedad británica luego de que la prensa diera a conocer que la multimillonaria lleva años bajo el régimen fiscal de "no residente" en el Reino Unido, lo cual le permite esquivar una enorme cantidad de impuestos. Tan sólo el año pasado, Akshata reportó 14 millones de euros en dividendos sólo por su participación en Infosys. De impuestos, en cambio, sólo pagó 36.000. A Goldman Sachs se le acusa de haber sido uno de los artífices de la ocultación del déficit de la deuda griega. De hecho, se han escrito innumerables artículos sobre cómo esta institución participó en el origen de la crisis de la deuda soberana de Grecia. Tras la crisis financiera de 2008 y ante la posibilidad de una bancarrota, la empresa fue salvada al recibir el aval de la Reserva Federal de EEUU (Fed) de pasar de ser un banco de inversión a un banco comercial, un estatus que le permitió recibir una ayuda de ​10.000 millones de dólares, acogida bajo el programa gubernamental Troubled Asset Relief Program (TARP). Tiempo después, Goldman Sachs fue acusada de fraude en suelo estadounidense, por la Comisión de Mercado y de Valores por el mecanismo de las "hipotecas suprime". Sunak también fue director del fondo Catamarán Ventures, que ha invertido en Reddit y SpaceX, la empresa espacia de Elon Musk. También fue uno de los socios fundadores de Theleme Partners, que a su vez es inversionista de Moderna, el laboratorio que fabricó vacunas contra el COVID-19. Y también se registró su paso por el fondo TCI, operado por el magnate y filántropo británico Chris Hohn. La especialista cree que Rishi Sunak necesita soluciones económicas eficaces y rápidas, sobre todo encaminadas a aliviar la crisis energética y la inflación, que han golpeado duro a la sociedad británica a raíz de la pandemia de COVID-19 y del conflicto en Ucrania.

