EEUU planea sustituir los cazas F-15 de su base en Japón por una fuerza rotatoria

MOSCÚ (Sputnik) — Las Fuerzas Aéreas de EEUU planean sustituir todos los F-15 de su base de Okinawa, en Japón, por una fuerza rotatoria, informó el 'Financial... 27.10.2022, Sputnik Mundo

Según las fuentes, esto implica el desmantelamiento de dos escuadrones de F-15 Eagles que han estado estacionados permanentemente en la base de Okinawa. Los aviones deben abandonar la base en 2023, y la Fuerza Aérea de EEUU tiene previsto enviar cazas de quinta generación F-22 desde Alaska para sustituirlos en el marco de una rotación de seis meses.Sin embargo, varias fuentes afirman que la Fuerza Aérea de Estados Unidos no ha elaborado planes para futuras rotaciones. El Financial Times señala que esta decisión causa preocupación en Japón, ya que podría "enviar una señal peligrosa a China". Los críticos temen "posibles lagunas" que debiliten la capacidad de contener a China.Por su parte, el exportavoz del Pentágono, Christopher Johnston, opina que no es el momento adecuado para tomar esa decisión."Envía un mensaje preocupante a Tokio sobre el compromiso de Estados Unidos cuando todo el mundo se centra en Taiwán", afirmó Johnston.Mientras tanto, según dos fuentes, las Fuerzas Aéreas estadounidenses comunicaron a Japón que no habrá intervalos entre las rotaciones.

