El historial polémico de Laura Dogu, la embajadora de EEUU en Honduras

El Gobierno de Honduras convocó a la embajadora de EEUU en Tegucigalpa, Laura Dogu, a presentarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para “presentar una protesta formal por su injerencia en asuntos internos”. La embajadora reúne un historial de roces con Honduras y atravesó situaciones similares cuando desempeñaba tareas en Nicaragua.El Gobierno hondureño confirmó que protestará ante la administración estadounidense por las declaraciones arrojadas por Laura Dogu, embajadora de Washington en Tegucigalpa, en un encuentro con empresarios en la Cámara de Comercio Hondureño Americana.En su discurso, Dogu defendió el papel de EEUU en las inversiones en Honduras pero se permitió cuestionar las políticas del Gobierno de Xiomara Castro en términos de inversiones."Desafortunadamente, algunas políticas [adoptadas por el Gobierno hondureño] están complicando sus probabilidades de éxito", lanzó.La diplomática apuntó particularmente a las estrategias aplicadas al sector energético o reformas sobre la Ley de Empleo por Hora, además de la intención del Gobierno de reducir o eliminar incentivos para la inversión.A raíz de los polémicos dichos, la Cancillería de Honduras citó a Dogu el 31 de octubre para protestar por sus declaraciones, consideradas como un acto injerencista en los asuntos internos del país."Honduras es un país soberano, independiente", reclamó el secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Rodolfo Pastor, que adelantó que la presidenta Castro "tomará decisiones que procuren y promuevan los intereses de las y los hondureños, no de otro país".La relación entre el Gobierno de Honduras y la embajadora ha estado bajo tensiones desde que Dogu asumio el cargo en abril de 2022.En septiembre, el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina le exigió a la diplomática una rectificación luego de que publicara que había mantenido reuniones con el "vicepresidente" hondureño Salvador Nasralla, quien es en realidad uno de los tres designados presidenciales. Dogu, se disculpó por el error.Este fue considerado el segundo roce entre las autoridades de ambos países, puesto que en mayo, a solo un mes de asumir sus funciones, la embajadora había criticado una reforma energética propuesta por la administración de Xiomara Castro, considerando que tendría impactos negativos en la inversión extranjera.Reina también se ocupó de la estadounidense, aunque a través de Twitter: "Señora embajadora usted ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con EE.UU."Las tensiones con el Gobierno de Honduras no son las primeras en la carrera de Dogu. Entre 2015 y 2018, la estadounidense fue embajadora en Nicaragua y utilizó su posición para arremeter contra el Gobierno de Daniel Ortega, el empresariado nicaragüense, el sistema de salud y el sistema educativo del paísEn su discurso de despedida, la diplomática expresó, similar a sus dichos en Honduras, que “los inversionistas deben estar conscientes de los riesgos físicos, financieros y de reputación empresarial de hacer negocios en Nicaragua”, entre otras declaraciones contra el Gobierno.Dogu inició su carrera en el servicio exterior de El Salvador como oficial consultar, en donde trabajó entre 1991 y 1994.De acuerdo a la historia laboral de la diplomática de 58 años, Dogu fue también asesora de Política Exterior del Jefe de Estado Mayor del Ejército estadounidense.Anteriormente, se desempeñó como subdirectora de la Célula Fusión de Recuperación de Rehenes de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), un grupo interinstitucional integrado por diplomáticos, militares y miembros del servicio de inteligencia que tiene a cargo la recuperación de rehenes estadounidenses en el extranjero.Además, fue Ministra Consejera en la Embajada de EEUU en México y en su haber tuvo asignaciones en el extranjero en el Consulado General de EEUU en Ciudad Juárez (México), en la embajada de EEUU en El Salvador, Turquía y Egipto.Dentro del Departamento de Estado de EEUU se desempeñó también como Directora Ejecutiva Adjunta de la Oficina de Asuntos Consulares y Oficial de Vigilancia del Centro de Operaciones.

