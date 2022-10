https://sputniknews.lat/20221027/rosneft-topes-al-precio-de-hidrocarburos-atentan-contra-fundamentos-del-mercado-1131883179.html

Rosneft: los topes al precio de hidrocarburos atentan contra los fundamentos del mercado

BAKÚ (Sputnik) — La implementación de los topes al precio de hidrocarburos afecta los fundamentos del mercado y la soberanía, opinó el jefe de la compañía rusa... 27.10.2022, Sputnik Mundo

Es decir, continuó, se trata de "anular los derechos soberanos de los países a sus propios recursos, ya que los países 'correctos', que carecen de recursos, los necesitan más que los 'erróneos'".Sin embargo, ninguna restricción afecta a Estados Unidos, precisó Sechin.Agregó que "actualmente no existe un mercado unido energético, no hay reglas", y que la alta volatilidad que se registró la última década ahora no tiene límite.El pasado 6 de octubre, la UE impuso el octavo paquete de sanciones contra Rusia por su operación en Ucrania, que estableció la base jurídica para topar el precio del petróleo ruso.A su vez, Moscú prometió dejar de exportar sus productos energéticos a los países que apliquen esta decisión.El 18 pasado de octubre, la Comisión Europea presentó su nuevo paquete de medidas para hacer frente al encarecimiento del gas. Entre otros pasos, propuso crear una plataforma de compra centralizada de gas, para afrontar el invierno boreal de 2023-2024, así como establecer un tope dinámico para el mercado de referencia de gas europeo, conocido como TTF.

